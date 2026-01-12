Son Dakika... 'Prof. Vicdan' hakkında tahliye kararı!

Ödeme güçlüğü çeken hastalara ücretsiz baktığı için "Prof. Vicdan" olarak tanınan ve bir ilaç operasyonu gerekçe gösterilerek tutuklanan Prof. Dr. Ayten Erdoğan ve tutuklu 3 sanık hakkında Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ilk duruşmada tahliye kararı verildi.