Ödeme güçlüğü çeken hastalara ücretsiz baktığı için "Prof. Vicdan" olarak tanınan ve bir ilaç operasyonu gerekçe gösterilerek tutuklanan Prof. Dr. Ayten Erdoğan ve tutuklu 3 sanık hakkında Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ilk duruşmada tahliye kararı verildi.
Son Dakika... 'Prof. Vicdan' hakkında tahliye kararı!
"Prof. Vicdan" olarak tanınan ve bir ilaç operasyonu gerekçe gösterilerek tutuklanan Prof. Dr. Ayten Erdoğan ve tutuklu 3 sanık hakkında Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ilk duruşmada tahliye kararı verildi.
12.01.2026 18:25:00
Güncellenme:
ANKA
"Prof. Vicdan" olarak tanınan ve bir ilaç operasyonu gerekçe gösterilerek tutuklanan Prof. Dr. Ayten Erdoğan ve tutuklu 3 sanık hakkında Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ilk duruşmada tahliye kararı verildi.
İlgili Konular: #Tahliye