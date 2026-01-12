Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son Dakika... 'Prof. Vicdan' hakkında tahliye kararı!

Son Dakika... 'Prof. Vicdan' hakkında tahliye kararı!

12.01.2026 18:25:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Son Dakika... 'Prof. Vicdan' hakkında tahliye kararı!

"Prof. Vicdan" olarak tanınan ve bir ilaç operasyonu gerekçe gösterilerek tutuklanan Prof. Dr. Ayten Erdoğan ve tutuklu 3 sanık hakkında Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ilk duruşmada tahliye kararı verildi.

Ödeme güçlüğü çeken hastalara ücretsiz baktığı için "Prof. Vicdan" olarak tanınan ve bir ilaç operasyonu gerekçe gösterilerek tutuklanan Prof. Dr. Ayten Erdoğan ve tutuklu 3 sanık hakkında Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ilk duruşmada tahliye kararı verildi.

İlgili Konular: #Tahliye