CHP’li İlgezdi’nin, hazırladığı raporda her 100 kişiden 1’i cinsel suç şüphelisi

05 Mart 2020 Perşembe, 06:00

Cinsel şiddet suçu şüphelisi olarak hakkında işlem yapılanlar Türkiye nüfusunun yüzde birini geçerken, aynı suçtan hapis cezası alanların sayısının az olması dikkat çekti.

CHP’li İlgezdi’nin “4 Mart Dünya Cinsel İstismar ile Savaşma Günü” dolayısıyla hazırladığı rapor, Türkiye’nin cinsel suçlarla mücadelede karnesini gözler önüne serdi. Rapora göre son 13 yıl içerisinde Türk Ceza Yasası’nın cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar kapsamında sanık kişi sayısı 446 bin 439 olurken, savcılıklar tarafından şüpheli olarak işlem yapılan kişi sayısı ise 879 bin 451 olarak hesaplandı. Başka bir deyişle Türkiye’de her 100 kişiden biri cinsel şiddet suçu işlediği gerekçesiyle şüpheli konumuna geldi.

YÜZDE 38’İ HAPİSTE

Cinsel saldırı suçu dolayısıyla son 13 yılda yargılanarak hakkında mahkûmiyet kararı verilen kişi sayısı 223 bin 442 oldu. Aynı dönemde toplam sanık sayısının 446 bin 439 olduğu değerlendirildiğinde mahkûmiyet oranı yüzde 50 olarak hesaplandı. Cinsel şiddet suçu işlediği kesinleşenlerin yalnızca yüzde 38’ine hapis cezası verildi.

İlgezdi, şiddet suçları karşısında cezasızlığın yaygınlaştığını belirterek “Hakkında mahkûmiyet kararı olan 223 bin 442 kişiden yalnızca yüzde 38’ine hapis cezası verilmesi bu durumu kanıtlamaktadır. Önlem alınmadığı takdirde cinsel şiddetin önlemez boyutlara ulaşacaktır” değerlendirmesinde bulundu. İlgezdi, cinsel şiddet suçu işleyen sanıkların çoğunlukla “iyi hal indirimi” ve “rıza kavramının” yanlış algılanması nedeniyle hapis cezası almaktan kurtulduğuna dikkat çekti. CHP’li İlgezdi, “Adli yargılamada ‘rıza’ kavramı çoğunlukla eril yargı tarafından kadınların aleyhine değerlendirilmekte ve şiddet mağdurlarını bir kez daha yargı kararlarıyla mağdur etmektedir” diye konuştu.