CHP'li Kaftancıoğlu'dan CHP örgütlerine çağrı: Seviyelerine inmeden yanıt verin
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, AKP’li yöneticiler tarafından kendisine yönelik tehdit ve hakaret içeren söylemlerin artmasıyla ilgili CHP örgütlerine çağrıda bulundu.
AKP’li yöneticiler ve sosyal medyada ‘trol’ olarak tabir edilen bazı hesaplar tarafından yoğun bir şekilde ölüm tehditlerine, hakaretlere ve nefret söylemlerine maruz bırakılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, konuyla ilgili Twitter üzerinden bir mesaj yayınladı.
"CHP ÖRGÜTLERİ BOŞ İŞLERLE UĞRAŞMAYACAK"
CHP’li ilçe başkanlarının AKP’lilerin tehdit ve hakaret içeren söylemlerine karşı toplu açıklama yapmak istediklerini belirten Kaftancıoğlu, ilçe başkanlarına verdiği mesajda şu ifadeleri kullandı:
“Sevgili başkanlarım;
AKP ve ortağı MHP tehdit etmenin dışında bir siyaset üretemez hale geldi. Bir ‘tek adam’dan korkanlar bizlerin de onlardan korkacağı yönünde büyük bir yanılgıya sahip oldukları için tehditler havada uçuşuyor.
Toplu açıklama yapalım diyen başkanlarımız var. Gölgelerinden korkan çapsızları ciddiye almaya gerek yok ancak ilçelerinizde AKP’li yöneticilerin bu nefret söylemlerine, tehditkar dillerine ortak olduklarına dair açıklamalarını görürseniz eğer asla onların seviyelerine inmeden uygun bir dille ve partimize yakışan üslupla yanıt verebilirsiniz. Bana sorarsanız ciddiye alıp cevap vermeye bile gerek yok. CHP örgütleri olarak boş işlerle uğramayacak İstanbul halkı için çalışmaya devam edeceğiz.”
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