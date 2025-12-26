Milletvekili Lütfü Türkkan skandalı açıkladı! ‘Tahliyeler sonrası Telegram’da suç ilanları paylaşımı!’

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, TBMM Genel Kurulu’nda yürürlüğe giren 11. Yargı Paketi’ne ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkkan, cezaevlerinden tahliyelerin başlamasının ardından Telegram gruplarında ağır suçlara yönelik ilanların paylaşıldığını belirterek, durumun kamu güvenliği açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 11. Yargı Paketi’nin ardından bazı mahkûmların serbest bırakılmaya başlandığını hatırlatan Türkkan, bu sürecin ardından organize suçlara yönelik hareketliliğin arttığını savundu.

Türkkan, şu ifadeleri kullandı:

“Bu paketi millî piyango gibi gören kimi mahkûmlar, şimdi Telegram gruplarında yaralama, gasp, öldürme gibi suçlar için ilan vermeye başladı. ‘Selamünaleyküm, yeni cezaevinden çıktım’ diyerek İzmir’in her yerinde mekân kurşunlama, kundaklama, adam yaralama, infaz, adam kaldırma gibi suçları sıralıyorlar. Bu kanunun getirdiği sıkıntılardan biri de budur.”

Türkkan, paylaşılan ilanlardan bir örneği de kürsüden okuyarak, “İzmir’in her yerinde mekân kurşunlama, mekân kundaklama, adam yaralama, not bırakma hizmetlerimiz mevcuttur” ifadelerinin yer aldığını aktardı.