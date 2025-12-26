SSK ve Bağ-Kur emeklisine 60 bin TL sürprizi: En yüksek emekli promosyonu veren bankalar belli oldu!

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için 2026 yılı "promosyon yılı" olmaya aday. Ocak ayında yapılacak maaş zammı öncesinde bankalar, nakit promosyon tutarlarını peş peşe güncelledi. Bazı bankalar koşulsuz ödemeleri artırırken, bazıları ise "ek ürün" şartıyla yüksek rakamlar sunuyor.

ZAM ORANI 3 OCAK'TA NETLEŞECEK Emekli maaşlarına yapılacak artış, 3 Ocak’ta açıklanacak 6 aylık TÜFE verileriyle kesinlik kazanacak. Uzmanlar, zam oranlarının netleşmesinin ardından bankaların rekabeti daha da kızıştıracağını ve rakamların yeniden yukarı yönlü revize edilebileceğini öngörüyor.

EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR? Promosyondan yararlanmak isteyen emeklilerin, maaşlarını seçtikleri bankaya taşımaları ve 3 yıl boyunca o bankadan alma taahhüdü vermeleri yeterli oluyor. İşlemler banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden dakikalar içinde tamamlanabiliyor.

Taahhüt süresi dolmadan banka değiştirmek isteyen emekliler ise, mevcut bankada kaldıkları sürenin promosyonunu korurken kalan tutarı iade ediyor.

BANKA BANKA GÜNCEL PROMOSYON LİSTESİ Emekli maaş miktarına göre kademeli olarak ödenen güncel rakamlar şu şekilde:

ZİRAAT BANKASI Toplam Promosyon: 12 bin TL

12 bin TL Özellik: Maaş tutarına göre 12 bin TL'ye kadar promosyon

TEB Toplam Promosyon: 21 bin TL

21 bin TL Ana Promosyon: 12 bin TL

12 bin TL Ek Ödüller: 9 bin TL (ek koşullarla ilave ödeme)

İŞ BANKASI Toplam Promosyon: 24 bin TL

24 bin TL Ana Promosyon: 15 bin TL

15 bin TL Ek Ödüller: 9 bin TL (ek kampanyalar)

GARANTİ BBVA Toplam Promosyon: 25 bin TL

25 bin TL Ana Promosyon: 15 bin TL

15 bin TL Ek Ödüller: 10 bin TL (çeşitli bankacılık ürünleri)

DENİZBANK Toplam Promosyon: 27 bin TL

27 bin TL Ana Promosyon: 12 bin TL

12 bin TL Ek Ödüller: 15 bin TL (ek koşullarla)

YAPI KREDİ Toplam Promosyon: 30 bin TL

30 bin TL Özellik: Belirli tarihlerde taahhüt veren emeklilere 30 bin TL'ye kadar nakit promosyon

VAKIFBANK Toplam Promosyon: 30 bin TL

30 bin TL Ana Promosyon: 12 bin TL

12 bin TL Ek Ödüller: 18 bin TL (Troy emekli kart harcamaları)

QNB FİNANSBANK Toplam Promosyon: 31 bin TL

31 bin TL Ana Promosyon: 20 bin TL (koşulsuz)

20 bin TL (koşulsuz) Ek Ödüller: 11 bin TL (ilave kampanyalar)

HALKBANK Toplam Promosyon: 60 bin TL

60 bin TL Ana Promosyon: 12 bin TL

12 bin TL Ek Ödüller: 48 bin TL (kredi kartı harcamaları, fatura talimatları ve avantaj paketleri)

2026'DA PROMOSYONLAR ARTACAK MI? Piyasa uzmanları banka değiştirmeyi düşünen emeklilere kritik bir uyarıda bulunuyor.