SSK ve Bağ-Kur emeklisine 60 bin TL sürprizi: En yüksek emekli promosyonu veren bankalar belli oldu!
26.12.2025 10:25:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Ocak 2026 zammı öncesinde bankalar promosyon savaşlarını kızıştırdı. Ek koşullarla 60 bin TL seviyesine dayanan promosyon tutarları, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yeni bir gelir kapısı oldu. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte 26 Aralık 2025 itibarıyla bankaların güncel ödeme listesi...

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için 2026 yılı "promosyon yılı" olmaya aday. Ocak ayında yapılacak maaş zammı öncesinde bankalar, nakit promosyon tutarlarını peş peşe güncelledi. Bazı bankalar koşulsuz ödemeleri artırırken, bazıları ise "ek ürün" şartıyla yüksek rakamlar sunuyor.

ZAM ORANI 3 OCAK'TA NETLEŞECEK

Emekli maaşlarına yapılacak artış, 3 Ocak’ta açıklanacak 6 aylık TÜFE verileriyle kesinlik kazanacak. Uzmanlar, zam oranlarının netleşmesinin ardından bankaların rekabeti daha da kızıştıracağını ve rakamların yeniden yukarı yönlü revize edilebileceğini öngörüyor.

EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?

Promosyondan yararlanmak isteyen emeklilerin, maaşlarını seçtikleri bankaya taşımaları ve 3 yıl boyunca o bankadan alma taahhüdü vermeleri yeterli oluyor. İşlemler banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden dakikalar içinde tamamlanabiliyor.

Taahhüt süresi dolmadan banka değiştirmek isteyen emekliler ise, mevcut bankada kaldıkları sürenin promosyonunu korurken kalan tutarı iade ediyor.

BANKA BANKA GÜNCEL PROMOSYON LİSTESİ

Emekli maaş miktarına göre kademeli olarak ödenen güncel rakamlar şu şekilde:

ZİRAAT BANKASI

  • Toplam Promosyon: 12 bin TL
  • Özellik: Maaş tutarına göre 12 bin TL'ye kadar promosyon
TEB

  • Toplam Promosyon: 21 bin TL
  • Ana Promosyon: 12 bin TL
  • Ek Ödüller: 9 bin TL (ek koşullarla ilave ödeme)
İŞ BANKASI

  • Toplam Promosyon: 24 bin TL
  • Ana Promosyon: 15 bin TL
  • Ek Ödüller: 9 bin TL (ek kampanyalar)
GARANTİ BBVA

  • Toplam Promosyon: 25 bin TL
  • Ana Promosyon: 15 bin TL
  • Ek Ödüller: 10 bin TL (çeşitli bankacılık ürünleri)
DENİZBANK

  • Toplam Promosyon: 27 bin TL
  • Ana Promosyon: 12 bin TL
  • Ek Ödüller: 15 bin TL (ek koşullarla)
YAPI KREDİ

  • Toplam Promosyon: 30 bin TL
  • Özellik: Belirli tarihlerde taahhüt veren emeklilere 30 bin TL'ye kadar nakit promosyon
VAKIFBANK

  • Toplam Promosyon: 30 bin TL
  • Ana Promosyon: 12 bin TL
  • Ek Ödüller: 18 bin TL (Troy emekli kart harcamaları)
QNB FİNANSBANK

  • Toplam Promosyon: 31 bin TL
  • Ana Promosyon: 20 bin TL (koşulsuz)
  • Ek Ödüller: 11 bin TL (ilave kampanyalar)
HALKBANK

  • Toplam Promosyon: 60 bin TL
  • Ana Promosyon: 12 bin TL
  • Ek Ödüller: 48 bin TL (kredi kartı harcamaları, fatura talimatları ve avantaj paketleri)
2026'DA PROMOSYONLAR ARTACAK MI?

Piyasa uzmanları banka değiştirmeyi düşünen emeklilere kritik bir uyarıda bulunuyor. 

Ocak ayı zamlarıyla birlikte emekli maaşlarının yeni bir bareme yükseleceği, bunun da promosyon tutarlarını otomatik olarak yukarı çekebileceği belirtiliyor. Bu nedenle en yüksek rakamı yakalamak isteyenlerin ocak ayı ortasındaki yeni güncelleme dönemini beklemesi avantajlı olabilir.

