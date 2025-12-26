AKOM saat verdi... İstanbul'a önce soğuk sonra kar yağışı geliyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bugünden itibaren kent genelinde etkili olması beklenen olumsuz hava koşullarına ilişkin uyarı ve tahminlerini paylaştı.

Tahminlere göre, İstanbul başta olmak üzere yurdun kuzey ve iç bölgeleri İzlanda soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Sıcaklıkların ise bu geceden itibaren azalarak 5 derece civarına, bölgesel olarak 0 derece civarına dondurucu seviyelere gerileyeceği tahmin ediliyor.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da bulutlu hava yerini, bugünden itibaren etkili olacak 'İzlanda kökenli' soğuk havaya ve fırtınaya bırakıyor. AKOM tahminlerine göre; İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin kuzey ve iç bölgeleri İzlanda üzerinden peş peşe gelen soğuk hava dalgalarının etkisi altına girmeye hazırlanıyor.

Soğuk havanın önümüzdeki 6-8 günlük süre boyunca etkili olması bekleniyor. Sıcaklıkların ise bu geceden itibaren azalarak 5 derece civarına, bölgesel olarak 0 derece civarına dondurucu seviyelere gerileyeceği tahmin ediliyor.

BAZI İLÇELERDE BUZLANMA YAŞANABİLİR

AKOM’un diğer tahminleri ise şöyle; rüzgârın zaman zaman fırtına şeklinde (30-60km/s) etkili olması ve beraberinde aralıklı yağış geçişlerinin yaşanması öngörülüyor. Şehrin büyük bölümünde yağmur şeklinde görülmesi beklenen yağışların Avrupa Yakası’nın kuzey bölgeleri (Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer) ile Anadolu Yakası’nın yüksek bölgelerinde (Beykoz, Çekmeköy, Şile, Kartal, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik ve Tuzla) karla karışık yağmur ve hafif kar şeklinde görülebileceği, beraberinde buzlanma ve don olayları oluşabileceği öngörülüyor.

Soğuk hava ve muhtemel kar yağışı nedeni ile yaşanacak olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunması, mesai saatleri dışında nöbetçi personel görevlendirilmesi, AKOM ve Buzlanma Erken Uyarı sistemi (BEUS) mesajlarından gelecek uyarılar doğrultusunda yollarda gerekli müdahalenin yapılması öneriliyor.

"SU SAYAÇLARIMIZI DONMAYA KARŞI KORUYALIM"

Soğuk hava akımına ilişkin İSKİ Genel Müdürlüğü de bir uyarı paylaştı. İSKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "İstanbul’da etkili olan soğuk hava koşulları nedeniyle su tesisatları ve sayaçlar donma riskiyle karşı karşıya kalabilmektedir. Olası arızaların önüne geçilebilmesi için; su borularının, soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde korunması, açıkta bulunan su sayaçlarının, sayaç okuma işlemlerini engellemeyecek biçimde uygun yalıtım malzemeleriyle izole edilmesi önem taşımaktadır" denildi.