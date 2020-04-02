CHP’li Karabıyık’tan şiddet uyarısı: Salgın mazeret değil

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık karantinayla birlikte evlerde kadına yönelik şiddet olaylarında artış yaşandığı uyarısında bulundu.

Mahmut Lıcalı
02 Nisan 2020 Perşembe, 06:00

Karabıyık, şu önerilerde bulundu: 

- Her ilde şiddete uğrayan kadınların başvurabileceği bir hastane belirlenmeli. 

- “Salgın hastalık döneminde kadınların var olan haklarının askıya alınmadığı” mesajı kamu spotlarıyla sıklıkla tekrar edilmeli. Salgın, kolluk kuvvetleri tarafından şiddet vakaları ile uğraşmamak için mazeret olarak kullanılmamalı. 

- Kadın destek uygulaması KADES tanıtılmalı ve kullanımı teşvik edilmeli. 

- Kadınların güvenliğini ve sağlığını garanti altına alacak protokoller içeren acil durum planları yapılmalı. Kadın sığınma evlerindeki sağlık ve hijyen uygulamaları en üst standartlarda tutulmalı.


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