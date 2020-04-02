CHP’li Karabıyık’tan şiddet uyarısı: Salgın mazeret değil

02 Nisan 2020 Perşembe, 06:00

Karabıyık, şu önerilerde bulundu:

- Her ilde şiddete uğrayan kadınların başvurabileceği bir hastane belirlenmeli.

- “Salgın hastalık döneminde kadınların var olan haklarının askıya alınmadığı” mesajı kamu spotlarıyla sıklıkla tekrar edilmeli. Salgın, kolluk kuvvetleri tarafından şiddet vakaları ile uğraşmamak için mazeret olarak kullanılmamalı.

- Kadın destek uygulaması KADES tanıtılmalı ve kullanımı teşvik edilmeli.

- Kadınların güvenliğini ve sağlığını garanti altına alacak protokoller içeren acil durum planları yapılmalı. Kadın sığınma evlerindeki sağlık ve hijyen uygulamaları en üst standartlarda tutulmalı.