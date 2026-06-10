Son Dakika... Kılıçdaroğlu yönetiminden 9 CHP milletvekili hakkında ihraç talebi: Tüzük ne diyor?

CHP’de mahkeme kararıyla göreve getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP genel merkezinde butlan yönetimini topladı.

Toplantı sonrası açıklama yapan Müslim Sarı, toplantıda yeni çözüm sürecini de ele aldıklarını belirterek “Sürecin takipçisi olduğumuzu, devletin bekası açısından önemli gördüğümüz konunun ilerletilmesi, yasal düzenlemelerin gündeme gelmesini takip ediyoruz” dedi.

Parti Meclisi toplantısında kurultay konusunu da gündeme getireceklerini belirten Sarı, “Kurultaysız yol yürüme niyetinde değiliz. Kaçışımız yok. Parti Meclisi’nde arkadaşlarımızla kurultay tartışacağız” dedi.

9 VEKİL DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

CHP’de grup toplantısı üzerinden yaşanan tartışmaları anımsatan Sarı, partide çift başlı bir yönetim görüntüsü olduğunu, bu nedenle disiplin süreçleri işletmeleri gerektiğini söyledi. Bu kapsamda kurultay davasında adı “şaibe” ile anılan 9 milletvekilini disipline sevk ettiklerini açıklayan Sarı “Partinin butlan belasıyla ilişkilendirilmesine neden olan, haklarında şaibe bulunan ve iddianamelere konu olan arkadaşlarımızla ilgili disiplin süreci başlatma kararı aldık. Temiz siyaset açısından, partiyi arındırmak açısından zor da olsak bu karar alındı. Karar oy birliğiyle alındı. 9 arkadaşımız; tüzüğün ilgili maddeleri çerçevesinde tedbirli olarak kesin çıkarma cezası için Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi” dedi.

Bu kapsamda grup başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ile Gökhan Günaydın ile milletvekilleri Ensar Aytekin, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut disipline sevk edildi.

VEKİLLER DÜZ ÜYE SAYILDI

Sarı, bu disiplin işlemlerinin temiz siyaset ve arınma anlayışı kapsamında yapıldığını savundu. Özgür Özel’in durumu da sorulan Sarı “Onunla ilgili değerlendirme daha sonda yapılacak” dedi. Parti tüzüğüne göre milletvekillerinin disiplin işlemlerine Parti Meclis’inde karar verilmesi gerektiği sorulan Sarı “Tedbirli olarak disipline sevk ettik. Tüzükte ivedi durumlar diye bir tanımlama var. Arkadaşlarımızın itiraz yolları açık. İvedi işler üyeleri kapsar, bu arkadaşlarımız da üyedir. Geçmişte de bunların örneği vardır” yanıtını verdi.

TÜZÜK NE DİYOR?

Sarı’nın milletvekillerini “sadece üye” olarak değerlendiren açıklamasına karşın, CHP Tüzüğü’nde milletvekillerinin disiplin işlemi için ayrı bir bölüm yer alıyor. Söz konusu bölümde “Parti Meclisi üyelerinin, Yüksek Disiplin Kurulu başkan ve üyelerinin, TBMM üyelerinin ve partili büyükşehir belediye başkanlarının parti suçu oluşturan eylemleri Parti Meclisinin istemi üzerine Yüksek Disiplin Kurulunca karara bağlanır” ifadeleri yer alıyor.

PM’DEN 4 İSİM VAR

Listede yer alan isimlerden Özgür Karabat, Veli Ağbaba, Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Umut Akdoğan bugün yapılacak Parti Meclisi toplantısına katılacaktı. Kılıçdaroğlu yönetimi bu kararla artık söz konusu isimlerin toplantıya katılamayacağını belirtiyor.

İHRAÇ EDİLENLERDEN İTİRAZ

Karar sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Burhanettin Bulut “Sarayın yargı kollarının atamasıyla koltuğa oturanlar, Sarayda AK’lananlar, Sarayın aklına “devlet aklı” diyenler, iktidarın diliyle konuşanlar, Genel Merkez’den burunlarını çıkaramayanlar ferman buyurmuş. Tedbirli olarak beni ve yol arkadaşlarımı disipline sevk etmişler. Butlancıların aldığı bu karar benim için onurdur. Biz Seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde demokrasi, adalet ve iktidar mücadelemize başımız dik, vicdanımız rahat bir şekilde devam edeceğiz. Sizlerse CHP tarihinde, parti içi demokrasiyi tasfiye etmeye çalışanlar olarak utançla hatırlanacaksınız” dedi.

İhraç edilen isimler, sosyal medya hesaplarından tüzüğün ilgili maddesinin fotoğrafını da paylaştı.

Sarayın yargı kollarının atamasıyla koltuğa oturanlar, Sarayda AK’lananlar, Sarayın aklına “devlet aklı” diyenler, iktidarın diliyle konuşanlar, Genel Merkez’den burunlarını çıkaramayanlar ferman buyurmuş. Tedbirli olarak beni ve yol arkadaşlarımı disipline sevk etmişler.… — Burhanettin Bulut (@eczburhan) June 10, 2026

BAŞARIR: GÖZLERİ DÖNMÜŞ BUNLARIN

CHP'de kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiği açıklanan isimler arasında yer alan Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da karara sert sözlerle tepki gösterdi. Başarır, kendilerini disipline sevk eden yönetimin böyle bir yetkisi bulunmadığını savundu.

Başarır, "Gülüyorum bu disiplinsizlere! Parti tüzüğünü ayaklar altına aldılar, gözleri dönmüş bunların! Bizi disipline verme yetkileri yok. Biz, kendisini ve bu kararı alanları millete tedbirli olarak veriyoruz," diye konuştu.

UMUT AKDOĞAN: NE CEHALET YAHU

Listede yer alan Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ise, “Bizi partiden atacaklarmış. Ah, ahhh… Ne cehalet yahu. Biz TBMM üyesiyiz. Milletvekillerini MYK kararı ile disipline veremezsiniz. Parti Meclisi kararı gerekir” dedi.

CHP’Lİ HUKUKÇU YALÇINKAYA: PM’DEN DAHA ONAY ALMAMIŞ MYK İŞLEM YAPAMAZ

Cumhuriyet Halk Partisi Sinop İl Başkanı Avukat Aykut Cem Yalçınkaya da tüzüğe ve hukuki normlara dikkat çekerek, “MYK'nın böyle bir yetkisi yok. Üstüne PM’den daha onay almamış MYK işlem yapamaz. Şu an MYK diye bir organ yok” dedi.