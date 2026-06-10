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Ekrem İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na: 'Saray kayyumu bu vahim ifadeleri derhal okusun!'

Ekrem İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na: 'Saray kayyumu bu vahim ifadeleri derhal okusun!'

10.06.2026 11:54:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Ekrem İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na: 'Saray kayyumu bu vahim ifadeleri derhal okusun!'

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Medya AŞ. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in 'çıplak arama' skandalını anlattığı ifadelere dikkat çekerek Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi. İmamoğlu, "Yargıyı yerle bir eden bu zihniyetin peşinden koşan ve “arınma” ifadesini dilinden düşürmeyen, pankartlar asan “saray kayyumu” da bu vahim ifadeleri derhal okusun!" dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi davası duruşmasında, Medya AŞ. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in gözaltı sürecinde maruz kaldığı "çıplak arama" uygulaması, büyük tepkiye yol açtı.

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuya ilişkin sosyal medya platformu X'teki Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabı üzerinden dikkat çeken bir çağrı yaptı.

Hesaptaki açıklamasında "Dün, adalet ve hukuk sistemi adına utanç verici bir gündü. Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker mahkemede, uğradığı şantajı, işkence ve taciz gibi zorbalıkları anlattı" diyen İmamoğlu, "Salondaki herkesin tüyleri diken diken oldu. Bu anlatımları ben de milletimizle paylaşmak istiyorum. İBB kumpas davasının, 19 Mart darbesinin sahibi saraydaki zihniyetin nasıl metodlar kullandığını ibretle okuyacaksınız" dedi.

İmamoğlu, "saray kayyumu" diyerek andığı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da ifadeleri okumaya çağırdı. İmamoğlu, "Yargıyı yerle bir eden bu zihniyetin peşinden koşan ve “arınma” ifadesini dilinden düşürmeyen, pankartlar asan “saray kayyumu” da bu vahim ifadeleri derhal okusun!" dedi.

 

İlgili Konular: #Kemal Kılıçdaroğlu #Ekrem İmamoğlu

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