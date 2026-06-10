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DSP'de 'CHP' istifası: 'Siyasi partiler çöplüğüne bir adım daha'

DSP'de 'CHP' istifası: 'Siyasi partiler çöplüğüne bir adım daha'

10.06.2026 09:51:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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DSP'de 'CHP' istifası: 'Siyasi partiler çöplüğüne bir adım daha'

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Yumuşak, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ile yürütülen görüşmenin DSP Genel Başkanı Önder Aksakal tarafından sabote edildiğini belirterek, görevinden istifa etti.
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CHP'nin 38. Olağan Kurutlayı hakkında 'mutlak butlan' kararı verilmesi ardından CHP Grup Başkanvekili Murat Emir başkanlığındaki bir heyetin DSP'yle temasa geçtiği ve işbirliği yolları aradığı öğrenilmişti.

DSP Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Yumuşak, görüşme sürecinde Genel Başkan Önder Aksakal’ın tutumunu gerekçe göstererek partisinden istifa etti. 

Görüşmenin gündemi: Seçime girme yeterliliğine sahip partilerden birinin bünyesinde katılım

Söz konusu görüşmeye katılan Yumuşak, Emir'in CHP kongresiyle ilgili alınan butlan kararının nihai sonucunun belirsiz olduğunu, bu nedenle çok değişik alternatifler üzerinde durduklarını, gündeme gelen konulardan birinin yeni bir siyasi parti kurmak olduğu, ancak baskın seçim ve örgütlenmede kendilerine yaşatılabilecek sorunlar nedeniyle seçime girme yeterliliğine sahip partilerden birinin bünyesinde katılımın seçenek gibi durduğunu söylediğini anlattı. 

"SAYIN AKSAKAL BİR ANDA FİKİR DEĞİŞTİRDİ"

Yumuşak, açıklamasına şöyle devam etti:

"DSP'nin kendileri açısından bu seçeneklerden en iyilerinden biri olabileceğini ifade etmemiz üzerine, kendisi böyle bir durumda DSP'nin tavrını öğrenmek istediğini bize ifade etmiştir. Biz de kişisel tercihimizi belli etmeden, Partililerimizin genel olarak konuya olumlu yaklaşabileceklerini ancak Genel Başkanımızın tutumunu bilemeyeceğimizi, bir sonraki görüşmeye uygun görürse Genel Başkanımızın da katılabileceğini ifade edip temasımızın gizliliği konusunda uzlaşarak toplantıyı sonlandırdık. Görüşme sonrası Genel Başkan Önder Aksakal,  tarafımızca bilgilendirilmiş ve bir daha yapılabilecek benzer içerikli toplantıya Parti Genel Sekreterimiz Hasan Erçelebi'yle  katılmamızın uygun olacağı sonucuna ulaşılmıştır. Ancak Sayın Emir'in amaç ve hedefleri tartışma konusu olduğunda, Sayın Aksakal,  bir anda fikir değiştirmiş bu grubun içinde sadece adı yolsuzlukla anılmayan milletvekillerinin DSP'ye katılabileceklerini, meclis grubu oluşursa bu gruba başkanlık edeceğini, kendisinin genel başkanlığının tartışmadan vareste olduğunu ve yeni üyelerden kimsenin Büyük Kurultayda bile aday olamayacağını tarafımıza iletmiştir."

"KILIÇDAROĞLU TARAFIYLA İRTİBATLI OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Aksakal'ın tutumunu DSP Başkanlar Kurulu toplantısında da sürdürdüğünü anlatan Yumuşak, "Sayın Aksakal, kulaktan dolma bilgilere dayalı, subjektif ve masumiyet ilkesini hiçe sayan yaklaşımını ertesi gün, tarihi çok önceden belirlenmiş, Başkanlık Kurulu toplantısında da devam ettirmiş ve CHP'de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tarafıyla irtibatlı olduğunu belirtmiştir. Buna karşın bu irtibatın kapsam ve içeriği ile DSP'ye nasıl bir katkı sunacağı konusuna girmemiş ve bir vizyon sunamamıştır.

"SİYASİ PARTİLER ÇÖPLÜĞÜNE BİR ADIM DAHA"

Murat Emir'le yapılan toplantının Aksakal tarafından basına sızdırıldığını kaydeden Yumuşak, "Sayın Emir'le yaptığımız toplantı, aramızdaki gizlilik sözüne rağmen, Başkanlık Kurulu toplantısının hemen akabinde şahsımızın verdiği söz ve kamuoyundaki güvenilirliği hiçe sayılarak Sayın Aksakal tarafından kendi lehine argümanlarla akşam basına servis edilmiş ve görüşmeler daha başlangıç aşamasında sabote edilmiştir" dedi. 

DSP'nin büyük bir fırsak kaçırdığını belirten Yumuşak, "Böylece son iki genel seçimde genel seçimlere katılamayan, en son yerel seçimlerde ülke çapında aldığı 46.900 oyla siyasi arenada sıfırlanan, taraftar bulamadığı için çok büyük örgütlenme sıkıntısı çeken, tükenme aşamasına gelmiş parti malvarlığını satarak ayakta durmayan çalışan, üç emekçisinin dahi maaşını ödeyemeyen, çalışanlarının sgk prim ve vergi borçları nedeniyle binası hacizli ve hiçbir siyasi faaliyeti bulunmayan DSP, Genel Başkanının hırs ve emelleri uğruna önüne gelebilecek bir fırsatı daha kaçırarak siyasi partiler çöplüğündeki yerini almaya bir adım daha yaklaşmıştır" diye konuştu. 

Yumuşak, Aksakal ile çalışmayı daha fazla içine sindiremediğini söyleyerek istifa ettiğini belirtti. 

İlgili Konular: #Demokratik Sol Parti #Önder Aksakal

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