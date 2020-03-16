CHP’li Mahmut Tanal, namazlara koronavirüs arasında tarikat ve cemaatlere dikkat çekti
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüs önlemleri kapsamında Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verildiğini açıklarken, CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, tarikat ve cemaatlere dikkat çekti. Tanal, “Peki Diyanet görevlileri olmadan kendi kurs, yurt, mescit ve dergahlarında Cuma namazı ile kalabalık şekilde vakit namazı kılan tarikat ve cemaatler bu karara uyacak mı?” diye sordu.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın duyurduğu kararı değerlendiren CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, tarikat ve cemaatlere ait kurs, yurt, mescit ve dergahlarda Cuma namazlarının ve kalabalık şekilde vakit namazlarının kılındığına dikkat çekerek, tarikat ve cemaatlerin Diyanet’in kararına uyup uymamaları konusundaki şüphelerini dile getirdi. CHP’li vekil Tanal, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şunları yazdı:
“Diyanet, cami ve mescitlerde Cuma namazı dahil, cemaatle namaza ara verildiğini açıkladı. Tarikatların, cemaatlerin kontrolündeki kurs, yurt ve mescitlerde Diyanet görevlileri olmadan Cuma namazı kılındığını biliyoruz. Peki tarikat ve cemaatleri nasıl durduracağız?”
Video Haberler
- Ünlü sunucu karantinadan böyle seslendi
- Çorum'da bir kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altında
- Tutuklu gazeteciler için kampanya: Haberin var mı?
- Salgına yakalananlar için uyardı
- İki şehirde daha umre karantinası
- Karantinaya alınan yurttaşların görüntüsü tepki çekti!
- Dr. Serdar Savaş: Kızımda koronavirüs tespit edildi
- Merkel koronavirüse karşı uyardı!
- İtalyan tenordan şehre serenat
- Karantinaya alınanlar: Bizi burada hasta edecekler