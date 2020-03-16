CHP’li Mahmut Tanal, namazlara koronavirüs arasında tarikat ve cemaatlere dikkat çekti

16 Mart 2020 Pazartesi, 16:53

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın duyurduğu kararı değerlendiren CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, tarikat ve cemaatlere ait kurs, yurt, mescit ve dergahlarda Cuma namazlarının ve kalabalık şekilde vakit namazlarının kılındığına dikkat çekerek, tarikat ve cemaatlerin Diyanet’in kararına uyup uymamaları konusundaki şüphelerini dile getirdi. CHP’li vekil Tanal, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

“Diyanet, cami ve mescitlerde Cuma namazı dahil, cemaatle namaza ara verildiğini açıkladı. Tarikatların, cemaatlerin kontrolündeki kurs, yurt ve mescitlerde Diyanet görevlileri olmadan Cuma namazı kılındığını biliyoruz. Peki tarikat ve cemaatleri nasıl durduracağız?”