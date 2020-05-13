CHP’li Özel: Soma faciasının katillerine af geldi

13 Mayıs 2020 Çarşamba, 11:32

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 13 Mayıs 2014 günü yaşanan ve 301 madencinin yaşamını yitirdiği Soma faciasının 6’ncı yılına ilişkin olarak, “O gün madenler ne kadar güvensizse, bugün Soma’daki madenler de neredeyse o kadar güvensiz. O gün Soma’da cinayetin sebebi kar hırsı ve üretim baskısıydı. Bugün de değişen bir şey yok. Hatta bugün o üretim baskısıyla koronavirüse rağmen işçilerin ve bütün bir ilçenin sağlığını hiçe sayan uygulamalar da yapılıyor. O gün Soma’daydık, öncesinde uyardık, faciada ağladık, arkasından bugünlere kadar takip ettik. Soma’daki madencinin ve Soma’nın kaderinin ve kederinin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Vicdanı olan herkese sesleniyoruz. Soma’yı unutmayın, unutturmayın başka Soma’lar olmasın” ifadesini kullandı.

ÖZLEMLE ANIYORUZ

CHP’li Özel, Soma faciasının 6’ncı yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, “Türkiye tarihinin yaşanmış en büyük maden faciasının üzerinden 6 yıl geçti. 301 şehidimizi rahmetle, özlemle anıyoruz. O günden bugüne Soma’da ne ölenlerin yakınlarına ne de geride kalan madencilere verilen sözler maalesef tutulmadı. O gün madenler ne kadar güvensizse, bugün Soma’daki madenler de neredeyse o kadar güvensiz. O gün bütün ülke ‘Unutursak yüreğimiz kurusun’ diyerek ağlıyor, Soma’da madenin üzerindeki dağlardan, tepelerden bütün televizyonlar yayınlar yapılıyordu. Zaman içinde önce o büyük televizyonlar, daha sonra da teker teker hemen herkes Soma’yı unuttu. Soma, Somalı madenciler kaderleriyle baş başa kaldı” dedi. Özel, şunları kaydetti:

BUGÜN DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK

“Soma’da bir mahkeme vicdanları yaralayacak kararlar verdi, tahliyeler geldi. Bir de üstüne üstlük o günlerde ‘Hesap soracağız’ diyenlerin çıkardığı af kanunuyla Soma faciasının katillerine af geldi. Soma’dan ne zaman bir maden kazası haberi duysak yine yüreklerimiz ağızlarımıza geliyor, yine o günleri hatırlıyoruz ve yitirdiğimiz her madenciyle birlikte 301 şehidimizi bir kez daha hasretle anıyoruz. O günkü cinayetlerin sebebi kar hırsı ve üretim baskısıydı. Bugün de değişen bir şey yok.

BAŞKA SOMALAR OLMASIN

Soma’da 6 yıl önce 301 kişi ölünce herkesi gözü Soma’nın üzerindeydi. Ancak o tarihten bu yana 2015’te 67, 2016’da 73, 2017’de 93, 2018’de 66, 2019’da 63 madenci maden kazalarında yaşamını yitirdi. Soma’dan sonra en az 362 madenci yaşamını maden ocaklarındaki kazalarda yitirdi. Bunun başlıca sebebi iktidarın Soma Komisyonu raporunu dikkate almayarak, çözüm önerilerini hayata geçirmek yerine rafa kaldırmasıydı. Hatta bugün o üretim baskısıyla koronavirüse rağmen işçilerin ve bütün bir ilçenin sağlığını hiçe sayan uygulamalar da yapılıyor. O gün Soma’daydık, öncesinde uyardık, faciada ağladık, arkasından bugünlere kadar takip ettik. Soma’daki madencinin ve Soma’nın kaderinin ve kederinin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Vicdanı olan herkese sesleniyoruz. Soma’yı unutmayın, unutturmayın başka Soma’lar olmasın.”