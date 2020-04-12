CHP'li Özel: Süleyman’ın da canını nasılsa saray kurtaracak

12 Nisan 2020 Pazar, 15:37

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sokağa çıkma yasağıyla ilgili, "Çok sınırlı sayıda birikme oldu. Doğrudur. Ben bunu öngörmedim. Eleştirileri de aldım kabul ettim. Hakaretleri de kabul ettim" sözlerine yanıt verdi.

"Soylu, kendisini sarayın tepesine siyasi paratoner olarak atamış" diyen Özel şunları söyledi:

"İki günlük stoku yoksa evde, o insanları anlamak gerekiyor. Boşu boşuna kimse kendi hayatını tehlikeye atıp da kimse kendini sokağa atmaz. Evde ya çocuğu ya yaşlısı vardır. Süleyman Soylu’nun bu konudaki kötü yönetimi, özellikle AKP’nin pelikan türünü sevenlerin önderlik ettiği kendi içlerinde de ciddi bir eleştiri bombardımanına tuttu."

SİYASİ PARATONER

Kararda ortak akıl yerine, tek adam yönetiminin odakta olduğunu vurgulayan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Bir yandan da Bilim Kurulu bunu ne zamandır söylüyor, şahsı bilir kuruluna kabul ettiremiyorlar. Meselenin kendisinde bir ortak akıl yerine, tek adam yönetiminin odakta olduğu belli. Bugün bir gazeteyi açtık, gördük ki Süleyman Soylu, kendisini sarayın tepesine siyasi paratoner olarak atamış. Bütün tepkileri toplayacak, oradan topraklayacak, saray eleştiriden kurtulacak, Süleyman’ın da canını nasılsa saray kurtaracak. Çünkü Süleyman Soylu’ya gensoru veremiyorsun. Bu iş böyle bir duruma gelince gensoru olmaz mı? Çıkıp kendi anlatsın, güvenoyu tazelesin. Ama şahsı bilir sisteminde o şahsı koruyor. ‘Bütün sorumluluk bende, hakaretleri kabul ediyorum, ben saçmaladım, çok haklılar ama tek adam rejimine kimse bir şey demesin.’ Meselenin kendisi tek adam rejimidir, bunu tarih önünde not ediyoruz, Süleyman Soylu’ya da hak ettiği gensoruyu milletimizin vicdanında veriyoruz."