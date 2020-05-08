CHP'li Özel ve Özkoç'a, Altun soruşturması

08 Mayıs 2020 Cuma, 14:00

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde bulunan Kuzguncuk’ta Vakıflar’a ait kiraladığı arazide tadilata yönelik haberimizin ardından, CHP milletvekilleri Özgür Özel ve Engin Özkoç hakkında, paylaşım yaptıkları gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Bassavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun vekillerinin 06.05.2020 havale tarihli şikayet dilekçeleri kapsamında, Cumhuriyet Gazetesinin 14 Nisan 2020 tarihli nüshasında yayımlanan “Boğaz’da kaçak var” başlıklı haberi müteakip, 27. dönem milletvekilleri Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından sosyal medya hesaplarında ve bir kısım basın ve yayın organlarında yer alan açıklama ve paylaşımları nedeniyle adı geçen milletvekilleri hakkında hakaret ve iftira suçlarından soruşturmaya başlanmış olup, soruşturma işlemleri devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."



