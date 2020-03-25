CHP’li Polat, ‘Tedbirler alındı’ diyen bakanlığa bu fotoğrafla yanıt verdi

25 Mart 2020 Çarşamba, 17:54

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Üyesi Mahir Polat, Ticaret Bakanlığı’nın Çeşme - İtalya/Trieste arasında düzenlenen gemi seferleri ile ilgili tedbirlerin alındığını belirttiği açıklamaya fotoğraflarla yanıt verdi. Polat, “İtalya cehenneminden yapılan ticarete toplum sağlığı için ara verin diyoruz. Gümrük muhafaza ve memurlarının hayatı riske atılamaz. Dün bir personel korona virüsü şüphesi ile sağlık ekipleri tarafından limandan alındı” dedi.

Ticaret Bakanlığı, Çeşme - İtalya/Trieste arasında düzenlen gemi seferlerinde korona virüsüne karşı önlemlerin yetersiz olduğuna dair yapılan eleştirilerle ilgili, “Mürettebatın gemiden çıkışına ve karada çalışanlarla temasına kesinlikle izin verilmemekte ve gemi ve araçlar dezenfekte edilmektedir” açıklamasını yapmıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Çevre Komisyonu Üyesi Mahir Polat, bakanlığın bu açıklamalarına İtalya/Trieste’dan Çeşme Limanı’na gelecek olan gemide çekilmiş fotoğraflarla yanıt verdi.

HİÇBİR ÖNLEM YOK

Gemide çalışan personelin İtalyanlar ile sürekli temas ettiğini belirten Polat, “Bakanlık tüm uyarılarımıza rağmen önlemlerin alınması ile ilgili yeterli bir adım atmıyor. Dün Trieste Limanı’ndan Çeşme Limanı’na gelen Ulusoy 14 adlı ticaret gemisinde K.C.C. adında bir personel korona virüsü şüphesi ile sağlık ekipleri tarafından alındı. 24 kişinin çalıştığı gemi ile ilgili ulaştığımız bilgilerde yeterli bir dezenfektasyon çalışmasının olmadığını görüyoruz. İtalya’da tırlar gemiye sabitlenirken hiçbir güvenlik önlemi alınmamış. Evet, personeller gemiden karaya inmiyor ama tahliyeye gelen İtalyanlar ile sürekli temas halindeler. Ve İtalyalı çalışanlar maskesiz çalışıyorlar. Dezenfekte etmek pompa ile gemi içerisinde olmaz. Ciddi bir dezenfektasyondan bahsediyorsak limana giren ve çıkan her şoförün dezenfekte edilerek giriş çıkışlarını sağlamak gerekir. Tırların dezenfekte edilmesi bir pompa yardımı ile değil, bir dezenfekte tüneli ile yapılır. Bunu yapmaktan bile aciz olduklarını görüyoruz. Gemileri çamaşır suyu ile temizlemek yeterli olamaz” diye konuştu.

MEMURLARIN HAYATI RİSKE ATILAMAZ

Gümrük memurlarının hayatını riske atacak kararların verilmemesi gerektiğini belirten Polat, “Biz ticaret dursun demiyoruz. Ama İtalya cehenneminden yapılan ticarete toplum sağlığı için ara verin diyoruz. Gümrük muhafaza ve memurlarının hayatı bu kadar ucuz olamaz. Tüm toplumun sağlığını ilgilendiren bir süreçte, bakanlığın anlattığı pansuman tedbirlerle çözüm bulunamaz. Tırlar için X-Ray cihazı var. Gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat memurları, 25 kişiye ve gümrükçülere herhangi bir test uygulamıyor. Memurlar gemiler yanaştıktan sonra gemiye çıkıp donanımsız bir şekilde kontrolleri yapılıyor. Bu tehlike sadece İzmir Çeşme Limanı için değil. Ro-ro gemisi seferleri Mersin, İstanbul ve Yalova hattında da devam ediyor” dedi.