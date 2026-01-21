Uyuşturucu testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu'ndan ilk açıklama

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında adı geçen ve testi pozitif çıkan oyuncu Ezgi Eyüboğlu, hakkındaki iddialara ilk kez yanıt verdi. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan ünlü oyuncu, basına yansıyan bilgilerin gerçeği yansıtmadığını savundu.

"FOTOĞRAFIMI İLGİ ÇEKMEK İÇİN KULLANDILAR"

Soruşturma sürecinde evinde arama yapıldığı ve uyuşturucu madde bulunduğu yönündeki iddialar, sosyal medyada geniş yankı bulmuştu. Bir kullanıcının "Bu kızın evinden o kadar şey nasıl çıktı?" sorusuna yanıt veren Eyüboğlu, sert bir açıklama yaptı. Ünlü oyuncu, operasyonun kendisiyle ilgisi olmayan kişilerle ilgili olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Benim evimden bir şey çıkmadı. Benimle hiç alakası olmayan insanların evinden çıkanları, daha çok ilgi çekmek için benim evimden çıkmış gibi yansıttılar. Fotoğrafımı kullanarak haber yaptılar. Bu devirde bir habere inanmadan önce 100 kere düşünmek lazım."

SORUŞTURMA GÜNDEMDEKİ YERİNİ KORUYOR

Ünlü isimlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Eyüboğlu’nun testi pozitif çıkmış, ancak oyuncu evinde herhangi bir madde bulunduğu iddiasını kesin bir dille reddetmişti. Eyüboğlu'nun bu çıkışı, sosyal medyada bilgi kirliliğine karşı bir tepki olarak yorumlandı.

KARİYERİNE BİRÇOK BAŞARI SIĞDIRDI

1988 İstanbul doğumlu olan Ezgi Eyüboğlu, İstanbul Üniversitesi İktisat bölümünü bitirdikten sonra Bahçeşehir Üniversitesi’nde İleri Oyunculuk üzerine yüksek lisans yaptı. Kariyerine 2011 yılında Kalbim Seni Seçti dizisiyle başlayan oyuncu; Muhteşem Yüzyıl, Sudan Bıkmış Balıklar ve Adı Mutluluk gibi projelerle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.