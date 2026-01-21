Son dakika... Bakan Tunç açıkladı: Türk bayrağına yönelik saldırıda 14 kişi gözaltında!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AKP grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Tunç, dün Suriye sınırında Türk bayrağının indirilmesine ilişkin 14 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Tunç, "Dünkü olaylarla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız başta olmak üzere Mardin gerekli adli soruşturmaları başlattılar. 390 kişi hakkında işlem yapıldı. 35 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. 50 kişi hakkında yakalamaya yönelik kararlar alındı" dedi.

"GÖZALTI SÜREÇLERİ DEVAM EDİYOR"

Tunç, "Burada, Suriye hükümeti ile hükümet güçleri ile SDK YPG terör örgütü mensupları arasındaki çatışmaların bahane ederek ülkemizin değişik yerlerinden gösterilen provokasyonlarla ilgili gerekli adli duruşmalar yapılıyor, yapılmaya devam ediyor. Özellikle bayrak indirimi olayına ilgili olarak 14 kişi gözaltına alınmış durumda. Gözaltı süreçleri de devam ediyor" diye konuştu.