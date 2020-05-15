CHP’li Polat’tan ‘Petkim’ açıklaması: Arızaya rağmen çalışmaya devam etmiş
CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Aliağa’da Petkim bacalarından çıkan dumanın yarattığı çevre kirliliğine tepki gösterdi. Petkim’in açıklamasının kabul edilemez olduğunu belirten Polat, “Arıza varsa, fabrikayı çalıştırmayacaklar. Hiçbir şey halkın sağlığından daha önemli olamaz. Bakanlık soruşturma başlatsın” dedi.
CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Aliağa’da Petkim bacalarından gelen dumanların çevre kirliliğine neden olduğunu belirtti. Fabrikalardaki bacaların İzmir için önemli bir kirlilik kaynağı olduğunu vurgulayan CHP’li Polat, “Şu anda İzmir’de hava kirliliğinin en ciddi sorun olduğu Aliağa bölgesi için acil önlemler alınmalıdır. Arıza varsa fabrikalar çalışmayı durdursun. Hiçbir şey insan sağlığından daha önemli olamaz. Bakanlığın soruşturma başlatmasını bekliyoruz” diye konuştu.
?BAKANLIĞA ‘SORUŞTURMA’ ÇAĞRISI
Sanayi kaynaklı kirliliğin özellikle Aliağa’da fazla olduğunu belirten Polat, “Başta Aliağa olmak üzere sanayinin yoğun olduğu Menemen, Yeni Foça ve Bozköy’deki istasyon verilerinin düzenli olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından açıklanması gerekiyor. Koronavirüsü ile mücadele eden yurttaşlarımız kara dumanların yaydığı hava kirliliğiyle hem mücadele etmek zorunda kalıyor hem de ciddi bir endişeye kapılıyorlar. Petkim yaptığı açıklamada, arızanın olduğunu belirtmiş. Arıza varsa fabrikayı çalıştırmayacaklar. Hiçbir üretim, insan sağlığından daha önemli olamaz. Ayrıca dün bize ulaşan bilgilerde arızaya rağmen fabrika çalışmaya devam etmiş. Bakanlığın bu konuda soruşturma başlatmasını bekliyoruz” dedi.
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