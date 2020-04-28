CHP'li Sancar: 'Dünyaya yardım ediyoruz' diyenleri buraya bekliyorum

28 Nisan 2020 Salı, 16:13

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, CHP Acıpayam İlçe Örgütü ile birlikte 20 Mart 2019’da meydana gelen 5,5’lik depremle evsiz kalan yurttaşları ziyaret ederek maske ve erzak desteğinde bulundu.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınması gereken önlemlerin konteynerlarda alınamadığını, yurttaşların hijyen sorunu yaşadığını belirten Sancar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un verdiği konut sözünü hatırlatarak 13 aydır çözülmeyen sorununun bir an önce çözülmesi için çağrıda bulundu.

'DÜNYAYA YARDIM EDİYORUZ DİYENLERİ ACIPAYAM'A DAVET EDİYORUM'

Yurttaşların zor durumda olduğunu vurgulayan Sancar, "13 aydan bu yana 9 metrekarelik odalarda yaşamak zorunda bırakılan Oğuz, Kırca ve Apa mahallelerimizdeki hemşehrilerimizi ziyaret ettik. Çevre ve Şehircilik Bakanı'na sesleniyoruz. Verdiğiniz sözü tutun. ‘Dünyaya yardım ediyoruz’ diyenleri Acıpayam’a davet ediyorum. Kendi vatandaşını 13 aydır konteynerden çıkaramayan zihniyet dünya ülkelerine yardımdan etmekten bahsediyor." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Geçen yıl 20 Mart’ta yaşanan 5.5 büyüklüğündeki depremde 6 bin 406 hane etkilendi. 44 yıkık, 303 ağır hasarlı, 275 az hasarlı bina tespit edildi. İlçede Oğuz, Ucarı, Kırca, Ovayurt ve Apa köylerinde depremzedelerden kimi evini kendi imkanlarıyla yaparken bir kısmı köylerini terk etti, bir kısmı 6. derece ağır hasarlı evlerde yaşamaya çalışıyor. Tehlikeli olmasına rağmen çaresizlik nedeniyle hasar görmüş evlerin içine girenler de var. 270 aile ise halen valiliğin dağıttığı konteynerlerde kalıyor.