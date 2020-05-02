CHP'li Tezcan: Koronavirüsü yaymakla eşdeğer!

02 Mayıs 2020 Cumartesi, 11:54

Aydın'ın Efeler ilçesi Yılmazköy mahallesinde bulunan jeotermal kuyusunun sondaj çalışması esnasında meydana gelen patlamaya ilişkin CHP PM üyesi Aydın Milletvekili Bülent Tezcan açıklama yaptı. CHP’li Tezcan yazılı açıklamasında şunları kaydetti :

“Havası, toprağı ve suyuyla sadece ülkemizin değil, dünyanın da sayılı incilerinden biri olan Aydın’ımızın, Efeler ilçesi Yılmazköy mahallesinde bulunan jeotermal kuyusunun sondaj çalışması sırasında patlama meydana gelmiştir. Bu patlama, vatandaşlarımızda paniğe neden olmuştur.

'GÖZLERİNİ KÂR HIRSI BÜRÜYENLER...'

Bir avuç rantçının kazancı uğruna, jeotermal santrallerle Aydın’ımız kirletilmektedir.

Aydın halkı yıllardır ‘havama, suyuma, toprağıma dokunma’ diyerek jeotermallere karşı direnmektedir.

Dünyada ve ülkemizde yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının devam ettiği bir süreçte dahi gözlerini rant ve kâr hırsı bürüyenler, bu salgını fırsata dönüştürmeye çalışmaktadır.

Yaşanan bu küresel salgın döneminde, İçişleri Bakanlığı 65 yaş üstünü 20 yaş altını kontrol ediyor. Jeotermallere itiraz edene korona yasağı uyguluyor. Ancak doğayı zehirleyen santrallere hiçbir şekilde yasak yok.

'TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Aydın’ın merkezlerinde açılan jeotermal santraller, Aydın’a koronavirüsü yaymakla eş değerdir.

Vatandaşlarımızın sağlığını hiçe sayarak, geleceğini çalmaya kimsenin hakkı yoktur. Aydın’ımızı zehirlemelerine göz yummayacağız.

Aydın Valiliğince yapılan açıklamada yaşanan bu olay bir iş kazası olarak değerlendirilmiş, ilgili firmaya ise gerekli ikazın yapıldığı belirtilmiştir.

Bu olay ‘ikaz edilerek’ oldu bittiye getirilemez. Aydın Valisini bu çalışmaları durdurması için göreve çağırıyoruz.

Yaşanan sürecin takipçisi olacağız.