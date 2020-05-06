CHP'li Torun: Maskenin başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, maskelerin satılmaya başlanması kararını eleştirerek “Bu maskenin başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi. Koronavirüsün engellenmesinde önemli bir araç olan maskeyi dahi dağıtmayı beceremediler” dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, maske dağıtımında yaşanan sorunlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Yurttaşların hala evlerinde maske beklediklerini söyleyen Torun, maskelerin satılmaya başlanması kararını da eleştirerek, “Bu maskenin başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi” ifadelerini kullandı.
Torun, şöyle konuştu:
“Önce E-Devlet üzerinden yapılacak başvuru ile PTT kanalı ile dağıtma kararı aldılar. Ardından dediler ki eczanelere vereceğiz, size bir kod gelecek o kodla birlikte eczanelerden alacaksınız dediler. Bu da başarılı olamayınca Cumhurbaşkanı Sözcüsü bir gün önce ‘Kesinlikle para ile satılmayacak’ dedi. Ertesi gün saraydaki ‘Bunu parayla alabilirisiniz’ dedi. Geldikleri nokta bu. Bizi beş koyun güdememekle suçlayanlar bu ülkeye beş maskeyi dağıtamadılar. Görülüyor ki vatandaş şu anda evinde hala maske bekliyor. SGK’lı vatandaşlarımıza ‘Bağlı bulunduğunuz iş yerlerinden dağıtılacak’ dendi. Ama bunda bile hala bir gerçeklik yok. Bu maskenin başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi. Koronavirüsün engellenmesinde önemli bir araç olan maskeyi dahi dağıtmayı beceremediler."
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