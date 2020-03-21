CHP'li Ünal Demirtaş: Tutuklamalar hukuki değil siyasidir

21 Mart 2020 Cumartesi, 17:44

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, tutuklu gazetecilere ilişkin konuştu. Demirtaş, gazeteciler iktidarın ağır baskı ve zorlamaları ile karşı karşıya kaldığını ve Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Oda TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Oda TV muhabiri Hülya Kılınç, Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel ile Yeni Yaşam Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser ve Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik’in hukuka ayrıkı bir şekilde tutuklandıklarını kaydetti. Koronavirüs nedeniyle tutuklu gazetecilerin serbest bırakılmasını söyleyerek, Bakan Gül’ün yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi veren Demirtaş, “Tutuklamaya gerekçe olarak gösterilen haber, öncesinde TBMM kürsüsünde ifade edilen, herkes tarafından bilinen bir haberdir. Bunun yanında cenaze törenine ‘Teşkilat Başkanı’ çelengi gönderilmiştir. İfşa edilen bir devlet sırrı yoktur. Bilinmeyen bir cenaze açıklanmış değildir. İktidarın politikalarını eleştiren, muhalif kimliği bilinen gazete ve gazetecilere gözdağı vermek amacıyla şehit olan MİT görevlisi bir sebep olarak kullanılmıştır. Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu; Sızıntı, Mahrem, Metastaz gibi devletteki tarikat yapılanmalarını açığa çıkaran kitaplarının yanı sıra Pelikan yapılanması, Fetullahçı Terör Örgütü ile ilgili yaptıkları araştırma ve çalışmalarla öne çıkan gazetecilerdir. Murat Ağırel de, araştırmacı gazeteciliği ile bilinen, kamu kurumlarındaki usulsüzlükleri konu alan ‘Şaki’, devlet-tarikat ve siyasal islamı mercek altına aldığı ‘Sarmal’ kitabı ile öne çıkan bir gazetecidir. Bu gazetecilerin tutuklanması ile muhalif olan tüm gazete ve gazeteciler susturulmak, sindirilmek istenmektedir. Haber sitelerine erişimin engellenmesine derhal son verilmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Demirtaş, şu soruların yanıtlanmasını istedi: “Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Hülya Kılınç, Murat Ağırel ile Aydın Keser ve Ferhat Çelik hakkında tutuklama kararı hangi gerekçe ile verilmiştir?. Tutuklama bir tedbir uygulamasıyken ve bu gazeteciler hakkında daha iddianame dahi yazılmamışken, ölümcül koronavirüs nedeniyle cezaevlerinde görüşlerin yasaklandığı bir dönemde bu gazetecilerin tutukluğu hangi gerekçeyle devam etmekte ve infaza dönüştürülmektedir?. Oda TV’ye hangi gerekçe ile erişim engeli getirilmiştir?”