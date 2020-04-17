CHP'li vekil: PTT binaları AKP’ye tahsis edildi

17 Nisan 2020 Cuma, 21:43

Keven, “PTT Yozgat Başmüdürü ile görüştüm. Böyle bir durumun yaşandığını, burasının kamu malı olduğunu ve ihale olmadan bir partiye tahsis edemeyeceklerini söyledim, ‘Ortada bir ihale var mı?’ diye sordum. Müdür bey bana hak verdi ve soruşturma başlatacağını söyledi.''

VALİYE SESLENDİ

Kamunun bir malı ihalesiz, sözleşmesiz AKP ilçe başkanlığına veyahut hangi partiye ve kişiye peşkeş çekilirse çekilsin bunun hesabını sormak herkesin görevidir diyen Keven, ''En başta da Yozgat Valiliği hesap sormalıdır. Sayın Vali Kadir Çakır’a çağrımdır derhal bu binayı işgalden kurtarın. Ya da ortada bir kiralama ihalesi varsa ihale sonuç belgesini kamuyla paylaşın. Ne şekilde kiralandığını açıklayın. Aksi halde yaşadığımız şu zor günlerde salgın ortamında binlerce işçi, işsiz, esnaf, üretici sıkıntı çekerken bu binayı bu şekilde peşkeş çekmek vicdanlara sığar mı?” dedi.