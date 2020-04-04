CHP'nin Kadın Kolu Yönetimi'nden Ayşe Kaya, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadıköy Kadın Kolları Yönetimi'nden Ayşe Kaya'nın koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi. Kaya'nın ölüm haberini CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş sosyal medya hesabından duyurdu.
CHP Kadıköy Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Ayşe Kaya'nın, koronavirüs nedeniyle hayattını kaybettiği haberini CHP eski milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş duyurdu.
Yarkadaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"CHP Kadıköy Kadın Kolları Başkan Yardımcısı sevgili Ayşe Kaya'yı kaybettik.
İstanbul Kadıköy'de ikamet eden 50'li yaşlardaki Kaya, Covid-19 yüzünden yaşamını yitirdi.
Büyük ailemize, dostlarına, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum."
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