Çiçekçiler ‘Anneler Günü’ mesaisinde
Bu yıl Anneler Günü koronavirüs nedeniyle evlerde kutlanıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiçekçilerin anneler günü mesaisi ise sürüyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren çiçekçiler Üsküdar sokaklarını araçlarıyla dolaşarak, Cuma gününden bu yana verilen siparişleri adreslere teslim etmeye başladı.
"YOĞUNLUK VAR BUGÜN"
Yoğunluk yaşandığını ifade eden çiçekçi Fatih Demirtaş,"Evet erken başladık. Yoğunluk var bugün. Zor günler yaşıyoruz biliyorsunuz. Bugünlerde annelerimizin yüzünü bir nebze de olsa güldürebilmek için sabahtan yollara çıktık. Adres adres dağıtıyoruz. Cuma gününden beri siparişler geliyor" diye konuştu.
Çiçekçide çalışan Ahmet Kural ise "Biz işimize bakıyoruz ve annelerimizi sevindiriyoruz. Aldığımız sipariş fazla. Hemen hemen gün boyunca dolaşacağız. Dün de saat 10'a kadar bir dağıtım yapıldı. Sabah 9 ve akşam saat 10" şeklinde konuştu.
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