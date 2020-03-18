Çiğli'de 'koronavirüs' toplantısı
İzmir'in Çiğli ilçesinde koronavirüs konulu toplantı yapılarak, salgın ile mücadelede alınan ve alınacak önlemler konuşuldu.
Çiğli Belediyesi'nin alacağı koronavirüs önlemlerine ilşkin toplantı düzenlendi. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ile ilçede hizmet veren kamu ve özel hastanelerin yöneticilerinin bir araya geldiği toplantıda, küresel salgın haline gelen koronavirüse karşı bugüne kadar alınan tedbirler ve bundan sonra atılacak adımlar değerlendirildi.
Toplantıda alınan karar gereği ilçede koordineli çalışmalar yürütüleceği vurgulandı.
Öte yandan tedbirler doğrultusunda Çiğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçedeki dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor.
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