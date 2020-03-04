04 Mart 2020 Çarşamba, 21:01

27. Dönem İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam, Saadet Partisi’nden istifa etti. İslam, istifasını Meclis Başkanlığı’na da bildirdiğini ifade etti.

Independent Türkçe'nin ulaştığı İslam, şu an bir değerlendirme yapmak istemediğini, gelecek günlerde bir açıklama yapacağını kaydetti.

MİLLETVEKİLİ SAYISI 1'E DÜŞTÜ

İslam'ın istifasıyla Saadet Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekili sayısı 1'e düştü.

Saadet Partisi, TBMM'de Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman tarafından temsil edilecek.