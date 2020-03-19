Çin’de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi

19 Mart 2020 Perşembe, 09:17

Çin’in Hubei eyaletindeki Vuhan kasabasında Aralık ayında ortaya çıktıktan sonra küresel bir paniğe sebep olan koronavirüs Avrupa ve ABD başta olmak üzere birçok bölgede panik yaratırken, Çin’den umut vadeden açıklamalar geldi…

Çinli yetkililer dün yerli yeni vaka yaşanmadığını açıkladı. Pazartesi ve Salı günü sadece bir yerli vaka yaşandığını hatırlatan uluslararası kamuoyu, Çarşamba günkü veriler ışığında kimseye ülke içindekilerden koronavirüsü bulaşmadığı belirtildi. Çin yönetimi, son dönemde Çin dışından ülkeye giriş yapanların koronavirüsün bulaştırdığını belirtti. Hubei bölgesinde neredeyse iki haftadır yeni vaka görülmüyor.

İRAN, İTALYA, İSPANYA VE BİRLEŞİK KRALLIK’TAN YAYILIYOR

Özellikle İran, İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık’tan gelen insanların koronavirüsü yaydığı belirtildi.

İTHAL VAKA SAYISI 189

Şinhua ajansının haberine göre ise, Ulusal Sağlık Komisyonu, ülkede dün görülen 34 yeni Kovid-19 vakasının yurt dışından gelenlerde tespit edildiğini açıkladı. Komisyon yetkilileri, başkent Pekin’de 21, Şanghay'da 2, Guangdong'da 9, Heylongciang ve Cıciang eyaletlerinde de birer kişide Kovid-19 tespit edildiğini, bu vakaların tamamının ''ithal vaka'' olduğunu aktardı. Yetkililer ayrıca, dün itibariyle ülkedeki ''ithal vaka'' sayısının da 189’a ulaştığını bildirdi.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, kısa sürede ülke geneline ve yurt dışına yayılmıştı. Dünya genelinde birçok ülkede hızla artan Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayısı nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19'un "pandemi" olarak nitelendirilebileceğini açıklamıştı.