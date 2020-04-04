Çin'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenler için üç dakikalık saygı duruşu

04 Nisan 2020 Cumartesi, 10:28

Fotoğraflar: İHA

Ülke genelinde bayraklar yarıya indirildiği ve siren seslerinin duyulduğu anmada, başta sağlık çalışanları olmak üzere Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenler sessiz bir şekilde anıldı.

Yerel saatle sabah 10.00'da başlayan anma etkinliği, özellikle salgının ortaya çıktığı Vuhan kentinde duygulu anlar yaşanmasına neden oldu.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, 200'e yakın ülke ve bölgeye yayılarak küresel bir pandemiye dönüştü.

Çin'de Kovid-19 vaka sayısı 81 bin 639'a yükselirken, salgın sebebiyle ülke genelinde 3 bin 326 kişi hayatını kaybetti.