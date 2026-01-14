Netanyahu’nun uçağı 'bilinmeyen bir noktaya' götürüldü

İsrail basınında yer alan haberlerde, Trump’ın iki haftadan bir süredir protestolara sahne olan İran’a yönelik askeri seçeneği gündeme getirmesinin ardından, Tahran’ın da bu tür bir saldırıya misilleme yapabileceği görüşü aktarıldı.

"RUTİN EĞİTİM UÇUŞU" DEDİLER...

Netanyahu’nun ofisi ise uçağın ülke dışına çıkarılmasına ilişkin iddialara hızlı şekilde yanıt vererek, bunun 'önceden planlanmış rutin bir eğitim uçuşu' kapsamında gerçekleştiğini savundu.

Daha önce Flight Radar sitesi, Netanyahu’nun uçağının belirli bir varış noktası belirtilmeden havalandığını raporlamıştı.

Aktarılan bilgilere göre, 'Siyon’un Kanadı' (Wing of Zion) adıyla bilinen başbakanlık uçağı, İsrail’in güneyindeki Nevatim Hava Üssü'nden kalkarak İsrail hava sahasını terk etti.

"OLASI İRAN MİSİLLEMESİNE KARŞI TEDBİR"

Haberde, bunun, ABD’nin İran’a yönelik bir saldırı düzenlemesi halinde İran’ın, Nevatim Üssü’nü hedef alabileceği ihtimaline karşı 'ihtiyati bir önlem' olabileceği değerlendirildi.

İsrail’in Kanal 12 televizyonu da söz konusu adımın, farklı senaryoların test edildiği bir tatbikat çerçevesinde atıldığını öne sürdü.

Benzer bir uygulamanın, İsrail ile İran arasında yaşanan 12 günlük savaşın ilk gününde de devreye sokulduğu kaydedildi.