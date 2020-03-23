Çin'de salgınlara karşı doktorların hayatını koruyacak uzaktan müdahale robotu geliştirildi

23 Mart 2020 Pazartesi, 12:21

Çin'deki Tsinghua Üniversitesi Profesörü Zheng Gangtie'nin lideri olduğu, doktorlar ve mühendislerden oluşan bir ekip, salgın dönemlerinde, sağlık çalışanlarının enfeksiyon riskini en aza indirmek amacıyla, hastalara uzaktan müdahaleye olanak tanıyan bir robot geliştirdiler.

FİZİKSEL TEMASI ORTADAN KALDIRACAK

Çinli uzmanların geliştirdiği robot'un fonksiyonları arasında, ultrason çekmek, test için ağız çubukları yerleştirmek ve genelde stetoskop yardımıyla yapılan organ seslerini dinlemek gibi faaliyetler bulunuyor.

Bu tür faaliyetler normal şartlar altında doktorlar tarafından, hastaya fiziksel temasta bulunularak gerçekleştiriyor. Ancak kameralarla donatılmış bu robot sayesinde doktorlar, hasta ile aynı ortamda olmaya ihtiyaç olmaksızın uzaktan müdahalede bulunabilecek.

KENDİNİ DEZENFEKTE EDİYOR

Robotun baş tasarımcısı olan Çin'deki Tsinghua Üniversitesi Profesörü Zheng Gangtie “Doktorların hepsi çok cesur ama bu virüs çok bulaşıcı ve bizler robotları en tehlikeli görevleri yerine getirmek için kullanabiliriz" dedi. Zheng, robot fikrinin, Vuhan'da ölüm oranlarının katlanarak arttığı günlerde aklına geldiğini söyledi. Çinli Bilim insanının robot fikrinde, sağlık çalışanlarının koronavirüs salgınından etkilenmeleri etkili oldu.

Uzay istasyonları ve ay keşiflerinde kullanılan teknolojiyi kullanan Zheng ve ekibi, makinenin tamamen otomatik olduğunu ve işlem sonrası kendini dezenfekte edebildiğini söyledi.

İLK PROTOTİP VUHAN'DA

Bugün, prototip amaçlı üretilen robotlardan biri Vuhan Hastanesinde doktorlar tarafından deneme amaçlı kullanılmakta. Her şey planlandığı gibi giderse robot, pazartesi gününden itibaren Vuhan'da aktif olarak kullanılmaya başlanacak.

Zheng daha fazla robot üretmek istiyor, ancak üniversite fonları bunun için elverişli değil. Robotların maliyeti 72.000 dolar (474.6 bin TL). Zheng, tasarımını ticarileştirmeyi planlamıyor.

SALGIN ON BİNLERCE SAĞLIK ÇALIŞANINI ETKİLEDİ

Başta salgının merkez üssü olan Çin'in Hubei eyaleti olmak üzere dünyanın dört bir yanında on binlerce sağlık emekçisi koronavirüs salgınından etkilendi ve bir kısmı da yaşamlarını yitirdi. Sadece geçen ayın sonunda Çin'de 3000'den fazla sağlık çalışanının salgından etkilendiği rapor edilmişti.