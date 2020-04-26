Çin’den 'Medeni olmayan davranışlara' ceza

26 Nisan 2020 Pazar, 12:29

Fransız haber ajansı AFP, koronavirüs salgınında 4 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği Çin’de yeni kural ve yasaklamalar getirildiğini duyurdu.

Başkent Pekin’de “Medeni olmayan hareket ve davranışlara” para cezası getirilmesinde karar kılındı. Medeni olmayan davranışlar arasında öksürürken ya da hapşırırken ağız ve burnu kapatmamak ya da hasta olunmasına rağmen sokağa çıkıldığı zaman maske takmamak gibi hareket ve alışkanlıklar yer alıyor.

Kamu sağlığı ve hijyen için alınan bu yasaklar arasında sokakta üstsüz gezmek, köpeği tasmasız dolaştırmak, yere çöp atmak, yere tükürmek, apartman dairesinden sokağa bir şey fırlatmak, sokakta tuvaletini yapmak yer alıyor.

Çöp atmak, sokağa tükürmek ve tuvaletini sokağa yapmaya 200 yuan (yaklaşık 30 dolar) ceza kesilmesine karar verilirken köpeklerini tasmasız gezdirenlere de 500 yuan (yaklaşık 75 dolar) para ceza verileceği belirtildi.