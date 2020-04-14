‘Çocuğa cinsel istismara af teklifi’ sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Gece yarısı sosyal medyada dolaşıma giren ve çocuk yaşta evliliğin yasalaşmasına ilişkin maddeler içeren kanun teklifi sert tepkilere neden oldu. Kız çocuklarının kendilerinden 15 yaş büyük istismarcı ile evlendirilmesini öngören teklife karşı kadın örgütleri “Cinsel istismarın affı olmaz” yanıtını verirken, teklifin önümüzdeki günlerde Adalet Komisyonu’na sunulabileceği belirtiliyor.
Cinsel istismara uğrayan kız çocuklarının kendilerinden 15 yaş büyük istismarcı ile evlendirilmesini öngören bir kanun teklifi hazırlandı.
Teklifte, 14 yaşına giren bir çocuk ile cinsel istismar faili arasında 15 yaştan fazla fark olmaması, failin suçu işlediğinde başkasıyla evli olmaması ve mağdur çocuğun şikayet etmemesi durumlarında cezanın ertelenmesinin önü açılıyor.
‘YASAL ZEMİN HAZIRLANIYOR’
Metnin ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada çok sert tepkiler yükseldi. Başta kadın ve çocuk hakları örgütleri olmak üzere çok sayıda kurum ve kişi “Çocuk istismarının affı olmaz” sloganıyla tepkisini ortaya koydu.
Mor Çatı, “Türkiye’de kız çocuklarının 13 yaşından itibaren cinsel saldırıya ve zorla evlilik şiddetine maruz bırakılmasının ‘yasal zemini’ hazırlanıyor” dedi.
'İZİN VERMEYECEĞİZ’
İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi ise, “Çocuklar cinsel obje değildir, evlilik kurumunun tarafı olmamalıdır. Çocukların cinsel istismarına neden olan faillere getirilecek af çocuğun üstün yararına aykırıdır. Yasal düzenlemelerle meşrulaştırılmasına izin vermeyeceğiz” paylaşımında bulundu.
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ise, “13 yaşındaki çocukları istismar ederek evlenenlere af getirecek bu kanun teklifi meclise sunulamaz.
Daha önce defalarca karşımıza gelen bu teklifi kimse aklından bile geçirmesin. Korona tedbiri çocuk istismarının önünü açmak olamaz” açıklamasında bulundu.
Sosyal medyada insan hakları alanında çalışmalar yürüten derneklerin dışında Mert Fırat ve Berna Laçin gibi birçok tanınan isim de tepkilerini dile getirdi.
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"NABIZ YOKLANIYOR"
İstanbul Baro Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu ise, iktidarın bu denemeyle nabız yokladığını dile getirdi. Durakoğlu, tepkisini sosyal medyadan, "Olmaz olmaz; oldurulamaz. Nabız yoklanıyor" mesajıyla verdi.
2016’DA YİNE GECE YARISI DENENMİŞTİ
Kamuoyunda tepkilere neden olan benzer bir düzenleme önergesi, 2016’da meclis başkanlığına verilmişti. Önerge AK Partili milletvekilleri tarafından, “Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nda Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) iptal ettiği “çocukların cinsel istismarı” başlıklı 103. maddenin yeniden düzenlenmesinin görüşülmesi sırasında verilmişti. Önerge, kanuna cinsel istismar suçu işleyenlerin istismar ettiği kişiyle evlenmesi durumunda ceza almamasını öngören bir madde eklenmesi hakkındaydı.
17 Kasım 2016’da sunulan önerge kabul edilmiş, ancak kamuoyunun yoğun tepkileri sonucu komisyona geri çekilmiş ve tasarıdan çıkarılmıştı. Teklif ilgili önerge metninin çıkarılmasının ardından yasalaşmıştı.
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