Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği’nden infaz yasası düzenlemesine tepki!

02 Nisan 2020 Perşembe, 12:00

‘CEZASIZLIK ALGISI YARATACAK’

Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği’nce hazırlanan “Korona Günlerinde Çocuk Haklarını Savunmak” başlıklı açıklamada, koronavirüs salgınının yaşandığı bu günlerde Türkiye’de çocuk hakları açısından yapılan bazı yanlış uygulamaların ve ihmallerin olduğu belirtildi.

CİNSEL İSTİSMAR MAĞDURU ÇOCUKLAR ARTTI



Ceza infaz yasasına getirilmek istenen değişikliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan açıklamada, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçların da af kapsamı içine alındığı anımsatıldı. 2014-2016 yılları arasında cinsel istismar mağduru çocukların yüzde 33 arttığına dikkat çekilen açıklamada, “Özellikle çocuğa yönelik şiddetin ve cinsel istismarın giderek arttığı bu dönemde düzenlemelerin hayata geçirilmesi halinde çocukları istismar eden ve çocukları şiddete maruz bırakan birçok fail, toplum içine karışacak ve bu durum zaten mağdur olan çocukları bir kez daha mağdur edecektir. Cezaevlerindeki mahkum ve tutuklu sayısının azaltılması sağlık açısından bir önlem olarak düşünülse de, bu kapsama çocuklara yönelik suç işleyen faillerin de alınması mağdur çocuklarımıza büyük bir haksızlık olacaktır” denildi.

‘İSTİSMAR KAPSAM DIŞI OLMALI’

Çocukların failleriyle eşit olmadıkları belirtilen açıklamada, devletin çocuğa zarar verenle yetişkini bir tutmaması gerektiğine dikkat çekildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Mağdur ve risk altındaki çocukların daha çok korunması gerektiği bu dönemde, böyle bir düzenleme adeta faillerin ödüllendirilmesi anlamına geleceği gibi, toplum üzerinde cezasızlık algısı yaratacaktır. Yıllardır bu anlamda verilen mücadeleler de hiçe sayılmış olacaktır. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde çocukların her türlü suistimal, sömürü ve istismardan korunması için taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler ve protokollerdeki yükümlülükler açıkça ihlal edilmiş olacaktır. Gündemde yer alan düzenlemede, çocuklara yönelik şiddet ve istismar suçları bir an önce kapsam dışına çıkarılmalıdır. Bir sağlık sorununu çözmek adına, çocuk istismarcıları affedilemez, çocuklarımıza daha fazla zarar verilmesine göz yummayacağız.”