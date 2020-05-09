Çocuklar menenjitten aşı ile korunur

09 Mayıs 2020 Cumartesi, 06:00

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Koronavirüs salgını nedeniyle gündeme geldiği gibi, aşılama salgın potansiyeli taşıyan hastalıkları önlemenin en etkin ve kolay yolu. Salgın potansiyeli taşıyan hastalıklardan biri de menenjit” diye konuştu.

HER YAŞ GRUBU

Menenjit, artan tanı ve tedavi olanakları, yeni ve etkili ilaçlara karşın yüzde 5 - 10 oranında ölüme, yüzde 20 - 30 oranında sakatlığa neden oluyor.

Her yaş grubunda görülen ama en sık dört yaş altında ve özellikle de 1 yaş altı bebeklerde sık görülebilen bir hastalık olduğu için mümkün olduğu kadar erken dönemde menenjit aşılarıyla koruma sağlamak gerekiyor. Şu anda çocuklarda görülen menenjitlerin yüzde 90’ının meningokok bakterisinden kaynaklandığını anımsatan Ceyhan, meningokokun her yıl dünyada 1 milyon 200 bin kişide görüldüğünü ve 135 bin kişide ölüme yol açtığını söyledi.

KALICI HASAR BIRAKIYOR

Ceyhan, “Menenjit hastalığı, üç bakteriyle ortaya çıkıyor. Bunlar pnömokok, Hib (hemofilus influenza tip b) ve meningokok. Hib’e karşı 2006’dan, pnömokoka karşı 2008’den bu yana Türkiye’deki tüm çocuklar aşılanıyor.

Meningokok menenjit, ölüm riskinin yanı sıra çocuklarda yüksek oranda kalıcı hasar meydana getirebilir. Aşı yapılmazsa meningokok mikrobu Türkiye’de yılda 1500 vaka ortaya çıkarabilir. Bunların yüzde 20’sinde işitme kaybı, yüzde 5’inde öğrenme güçlüğü, yaklaşık yüzde 1’inde sara hastalığı ve yaklaşık binde 7’sinde de kol-bacak kayıpları olabilir” dedi.

SAATLER İÇİNDE ÖLÜM

Prof. Ceyhan, “Türkiye’deki kol-bacak yokluklarının üç önemli nedeninden biri meningokok hastalıkları. Bu hastalığın bir başka önemi de diğer bakterilerin sebep oldukları hastalıklara göre çok daha hızlı seyretmesi. Hafif ateş ile hekime götürülen çocuklar, müdahaleye rağmen saatler içinde hayatını kaybedebilmekte” dedi.

BEBEKLERDE FARKLI

Menenjitin 3 önemli bulgusuna dikkat çeken Prof. Dr. Ceyhan, “Ateş, baş ağrısı ve kusma belirtilerinin üçü bir arada görüldüğünde çocukta mutlaka menenjitten şüphelenmek gerekiyor. Ancak özellikle bir yaşın altındaki bebeklerde belirtiler her zaman bu kadar açık olmayabiliyor. Bebekte hafif ateş, beslenememe, kusma, dalgınlık ya da bazen dış uyaranlara karşı aşırı duyarlılık görüldüğünde gerekli tetkiklerin yapılması gerekiyor” uyarısında bulundu.

ALPAY AZAP: AŞI CANDIR

Dünya koronavirüse karşı etkili bir aşı beklerken Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, milyonlarca ölüme neden olan çiçek hastalığının, aşı sayesinde dünya üzerinden yok edilişinin 40. yıldönümünü kutladı. Azap, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Bugün insanlığın sağlık alanında elde ettiği en büyük başarının yıldönümü. Aşı sayesinde çiçek hastalığının dünya üzerinden yok edilişinin 40. yılı. Şimdi tamamen unuttuğumuz hastalık sadece 20. yüzyılda 300 milyon ölüme, bundan çok daha fazla sakatlığa neden olmuştu. Aşı candır!” paylaşımını yaptı.