‘Çocukluğumuzu da çaldılar’

11 Mart 2020 Çarşamba, 04:00

Gezi Direnişi’nde Okmeydanı’nda polisin attığı biber gazı fişeğinin başına isabet etmesi sonucu 269 gün boyunca yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın ölümünün üzerinden 6 yıl geçti.

Kardeşinin 269 gün komada kaldığını hatırlatan Berkin Elvan’ın ablası Gamze Elvan, “Kardeşim gözlerimin önünde eridi. Tek isteğim yaşamasıydı. Yeniden bisiklet sürmesiydi. Hayat sadece Berkin’i çalmadı bizden. Onun çocukluğuyla beraber benim ve ortanca kardeşimiz Özge’nin de çocukluğunu çaldılar” dedi. Hayatın kendilerinden sadece Berkin’i çalmadığını aktaran Gamze Elvan, “Biz yıllardır adalet bekliyoruz. Kardeşimi öldüren katil Van’da halen görevde. O polise ‘Berkin’i vur’ diyen kişi halen görevde. Berkin yaşamayı hak eden bir çocuktu. Bir an önce yargıçların bağımsızlaşmasını ve adaletin tecelli etmesini istiyorum. Katillerin, katillerin diyorum çünkü fail bir kişi değil. ‘Emri ben verdim’ diyen de faildir. Yani o günün başbakanı şu an cumhurbaşkanı olan kişi de faildir. Vuran kişi de, talimat veren de faildir. O adam şu an çocuğunu seviyor. Benim annemin ise kolları boş. Şu an tek isteğim insanların 11 Mart 2014’te 2 milyon olup Feriköy’e geldikleri gibi, bu davaya sahip çıkması” diye konuştu.

Baba Sami Elvan ise 6 yıl geçmesine karşın acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu belirterek, “Acımızı bağrımıza basarak dik durmaya, mücadele etmeye çalışıyoruz. Yargı süreci tamamen hukukun dışında işliyor. Polis hedef alarak çocuğumu vurdu. Görüntüler ortadayken dosyada devlet eliyle delil karartılmak isteniyor. Bu dosyanın üzerinde bir el olduğu zaten çok belli. Uğur Kaymaz’ın, Ceylan Önkol’un katilleri yargılansaydı bugün belki benim oğlum yaşıyor olacaktı. Bizler, çocuklar ölmesin, Berkin’ler yaşasın diye mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz” dedi.

‘ANALAR AĞLAMASIN’

Anne Gülsüm Elvan, ilk günkü acıyı halen yaşadığını söyleyerek “Çocuğumuz için ayakta durmak zorundayız. Bizler Dilek Doğan, Ethem Sarısülük, Ali İsmail Korkmaz davalarında verilen kararları gördük. Aynısının karşımıza çıkacağını biliyoruz. Başka analar ağlamasın, gözyaşları akmasın istiyoruz. Feriköy’deki mezarı başında bugün saat 14.00’da onu anacağız. 18 Mart’ta ise davamız var. Berkin’in amcalarını, teyzelerini, ablalarını, ağabeylerini kardeşlerini, oraya bekliyorum” dedi.