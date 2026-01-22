Hakimi vurduğu için tutuklanan savcı İBB koridorunda: Seccade ve Kur'an-ı Kerim istemiş!

Kartal’daki İstanbul Bölge Adliyesi’nde, 13 Ocak'ta hakim A.K'yi silahla yaralayan savcı Ç.K., “kasten öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla geçtiğimiz hafta tutuklandı.

Tutuklanmasının ardından önce İstanbul’daki Metris Cezaevi’ne sevk edilen savcı, burada yaklaşık üç saat kaldıktan sonra perşembeyi cumaya bağlayan gece ise Çorlu Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

EPÖZDEMİR’DEN BOŞALAN HÜCREYE YERLEŞTİRİLDİ

Tutuklu savcı Ç.K., aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ile İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın da bulunduğu koğuş bölümüne alındı. Kısa süre önce tahliye edilen avukat Rezan Epözdemir’in kaldığı hücreye yerleştirilen savcının gelişi, aynı bölümde kalan tutuklular arasında rahatsızlığa neden oldu.

SECCADE VE KUR’AN-I KERİM TALEBİ

Cezaevine girişinin ardından savcı Ç.K.'nin cezaevi yönetiminden ilk olarak seccade ve Kur’an-ı Kerim talep ettiği öne sürüldü.

Hüseyin Köksal, Mehmet Pehlivan ve Murat Ongun’un da bulunduğu üç İBB tutuklusuyla aynı koridorda kalan savcının, kendi isteğiyle Paşakapısı Cezaevi’ne nakil talebinde bulunduğu da belirtildi. Söz konusu savcının, 2022-2024 yılları arasında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu’nda görev yaptığı ortaya çıkmıştı.

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi de savcının kadın hakimi silahla vurmasını Çağlayan Adliyesi’nde protesto etmişti.