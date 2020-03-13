Çokal hem MHP'yle hem AKP'yle görüşmüş

13 Mart 2020 Cuma, 06:00

İYİ Parti’deki tüm görevlerinden “parti içinde Türk milliyetçilerinin ikinci sınıf birey yapıldığı, söylemler ile eylemlerin birbiriyle tutmadığı” gerekçesiyle istifa eden Antalya milletvekili Tuba Vural Çokal’ın AKP’ye geçişi, kulislerde tartışılmaya yarattı.

Yavuz Temizer’in İYİ Parti Antalya İl Başkanı olarak görevlendirilmesinin ardından Temizer ile anlaşamayan, Temizer’in Antalya Muratpaşa ve Kepez ilçe başkanlarının görevden almasının ardından “parti yönetimiyle de ters düşen” Çokal, istifa etmişti. O dönem kulislerde Çokal’ın eski Bakan Ali Babacan’ın kuracağı partiye geçeceği dillendirilmişti.

MHP’Yİ İSTEDİ AMA...

Kulislerde Çokal’ın “en başından bu yana MHP’ye geçmek istediği” konuşuluyor. İstifasının ardından MHP ile görüşmeler yürütüldüğü ancak daha sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun araya girmesiyle AKP’yi tercih ettiği belirtiliyor. Çokal’ın, Çavuşoğlu’nun teklifini ilk etapta “MHP’yi düşünüyorum” diyerek reddettiği belirtilirken Çavuşoğlu’nun ise “MHP’yle yapılan Cumhur İttifakı’nı anımsattığı ve AKP’ye gelmesinde ısrar ettiği” ifade ediliyor. “Çavuşoğlu’nun ısrarını kıramayan Çokal’ın ise son anda tercihini AKP’den yana kullandığı” ifade ediliyor.

AKP’Yİ SERT ELEŞTİRMİŞTİ

Çokal, İYİ Parti’de siyaset yaparken 31 Ekim 2019’da TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, AKP’nin hukuku göreceli hale getirdiğini belirterek Cumhurbaşkanı’na hakarete açılan davalara dikkat çekmiş ve Atatürk’e sayıp sövenlere hiçbir yaptırım uygulanmadığını vurgulamıştı. Çokal, “Artık tek adam rejimi tarafından yönetiliyoruz. Bağımsızlığımızın, Cumhuriyetimizin sembolü olan TBMM bile yetkisizleştirildi. Kanunların yerini kararnameler aldı. Kabine değil, kabile devleti kuruldu” demişti.

İYİ PARTİ: SEÇMENE VEFASIZLIK

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu da Çokal’ın AKP’ye geçişi ile ilgili “seçmene vefasızlık” nitelendirmesinde bulundu. Ağıralioğlu, “AK Parti’ye oy vermeyip İYİ Parti’den sizi seçmişlerse, nihayetinde seçmene vefasızlık yarın vatana, memlekete vefasızlık olarak da yansıyabilir. Türk siyasetinin siyasal bir ilke alanına ihtiyacı var” dedi.