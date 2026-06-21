Gazeteci Banu Güven açıkladı: ‘Kılıçdaroğlu’nun danışmanı önden soruları istedi’

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, dokunulmazlıklar ile ilgili açıklamaları tartışma yaratmaya devam ediyor.

Kılıçdaroğlu, Sözcü TV'deki yayında kendisine ‘dokunulmazlık’ ile ilgili "Bunu son kez yaptığınızda Selahattin Demirtaş tutuklandı biliyorsunuz" hatırlatmasına "Selahattin Bey'de zaten çoğunluk vardı, ona atılı terör suçlaması vardı" diye karşılık vermişti.

"Siz bütün dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullandınız" hatırlatmasına ise "Evet kullandık" demişti. "Pişman mısınız" sorusuna ise "Hayır" cevabını vermişti.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise dokunulmazlıklar hakkında yaptığı açıklamaların "yalan ve yanlış bilgilerle" işlendiğini savunmuştu.

Kılıçdaroğlu "Biz geçmişte kurulan tuzakları bozarak hukuk zemininde kalırken, bugün Erdoğan’ın muhalefeti bölme oyunlarından biri olan dokunulmazlık meselesini yalan ve yanlış bilgilerle kamuoyunda işleyen siyasetçi ve gazeteciler, bilerek ya da farkında olmadan iktidara hizmet etmektedir" demişti.

“ÖNDEN SORULARI İSTEDİ, DEMİRTAŞ İLE İLGİLİ SORU SORMAMAM İSTENDİ”

Gazeteci Banu Güven, Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yanıt verdi.

Güven şunları yazdı:

“Doğru değil. CHP milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanması üzerine başlayan Adalet Yürüyüşü sırasında söyleşi için beklerken, Kılıçdaroğlu’nun o dönemki danışmanı önden soruları istedi. Vermedim tabii, neden istediklerini sordum. Demirtaş ile ilgili soru sormamam istendi.”

Doğru değil. CHP milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanması üzerine başlayan Adalet Yürüyüşü sırasında söyleşi için beklerken, Kılıçdaroğlu’nun o dönemki danışmanı önden soruları istedi. Vermedim tabii, neden istediklerini sordum. Demirtaş ile ilgili soru sormamam istendi. https://t.co/xqoBaDyzOj — Banu Guven (@banuguven) June 21, 2026

YARKADAŞ ‘KİM İSTEMİŞ’ DİYE SORDU, GÜVEN YANIT VERDİ

Bununla beraber, butlan kararını defaatle savunan Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabı üzerinden “Kim istemiş?” sorusunu sorduğu bir paylaşım yaptı.

Güven, Yarkadaş’a “‘Kim istemiş’ sorusunun cevabı: Eldeki veriler ışığında, 2016’da neden dokunulmazlıkların kaldırılmasından yana olduğunu anlatırken, “Hayır desek, diyecekler ki, ‘Vaaay, bak, işte biz demedik mi, bunlar HDP’lileri destekliyor’ diye” ifadeleri kayda geçen Kemal Kılıçdaroğlu” yanıtını verdi.