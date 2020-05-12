Çökmesi mi bekleniyor!

12 Mayıs 2020 Salı, 02:00

İstanbul Avcılar E-5 karayolu yanında uzun zamandır yana yatık şekilde duran 40 yıllık bina 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından belediye ekipleri tarafından tahliye edilerek mühürlendi. Deprem de yanındaki binaya daha da yaklaşan ve ağır hasar alan Bahar Apartmanı yıkılmayı bekliyor. Ancak depremin üzerinden 8 ay geçmesine karşın Bahar Apartmanı için yıkım kararı alınmadı. Bahar Apartmanı’nın yan yattığı bina da insanlar yaşamaya devam ederken, etrafta hiçbir önlemin alınmadığı da gözlemlendi. Olaya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan bir yurttaş, “1999 depremin de bu bina hafif eğildi. İnsanlar evlerini terk etmedi o şekilde yaşamaya devam etti. Eylül ayında meydana gelen deprem sonrası binayı belediye ekipleri mühürledi. Ve bina sakinleri ise gittiler. Ancak binanın yıkılmamasının tek nedeni ise bina sakinlerinin aralarında çıkan anlaşmazlıktır. Bu anlaşmazlıklar da mahkemeye taşındı. Bu bina hakkında birkaç tane davanın açıldığını biliyorum. O yüzden de belediye ekipleri binayı yıkamıyor. Bina sakinleri kendi binalarının daha değerli olduğunu düşünerek anlaşmaya varamıyorlar. Anlaşamadıkları için kensel dönüşümü de başvuru da yapamıyorlar. Bu bina benim evimin olduğu yöne doğru eğildi. Tehlike de olan benim. O yüzden kentsel dönüşüme başvurduk. Zaten bu olaylardan oturduğum binadan da komşularım taşındı” diye konuştu.

‘ANLAŞMA ÖNEMLİ’

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ise binanın neden yıkılmadığına ilişkin “Maalesef mühürlenen, yıkılması gereken bazı binalarımızda kat malikleri arasında yaşanan sıkıntılar nedeniyle yıkım işlemi gerçekleştiremiyoruz. Bu da o örneklerinden birisi aslında. Avcılar’da bizlere kentsel yenileme kapsamında güçlü ve dirençli yapılarımızı yapmaya başladık. Bir çok yerde yıkımlar gerçekleştiriyoruz. Avcılarımızı daha güvenli hale getiriyoruz. Kentsel Dönüşüm Müdürlüğümüz gece gündüz çalışıyor. Belediyemiz bünyesinde kurduğumuz Avbel şirketimizde güvenli ve sağlıklı yapılar için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ama mühürlenen bazı binalarımızda daire ve dükkan sahipleri arasında anlaşmazlık çıkıyor. Ve bir kişinin dahi yıkıma karşı çıkması ve mahkemeye başvurması bu yıkımları engelliyor. Kat maliklerinin aralarında anlaşması çok önemli. Yıkımların önünde sıkıntı yaratan bir diğer durum ise daire ya da iş yeri sahibine ulaşma konusunda sıkıntı yaşamamız. Kat sahibine ulaşılamıyor ya da vefat etmişse verasetten kaynaklı problem çıkıyor. Çünkü yıkımlarda tüm kat maliklerinin onayı gerekiyor. Bu da doğalında yıkımların gecikmesine neden oluyor.