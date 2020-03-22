Cristiano Ronaldo’dan ’Evde kal’ çağrısı

22 Mart 2020 Pazar, 11:39

Juventus’un Portekizli yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda çocuklarına hijyenin önemini ve korona virüsten korunmanın yollarını anlatırken, herkese de ’Evde kal’ çağrısında bulundu.

Dünyayı saran korona virüs tehlikesinin ardından sporcular günlerini kendisine ait İspanya-Portekiz açıklarındaki bir adada bulunan evinde geçiriyor. Juventus’un Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, evde çektiği bir videoda çocuklarına hijyenin önemini anlattı. Sosyal medya hesabından videoyu paylaşan Ronaldo, çocuklarına el temizliği için dezenfektan verdi. Portekizli futbolcu videoyu ’Evde kal’ notunu paylaşarak herkese çağrıda bulundu.



