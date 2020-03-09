Çukur dizisine Barış Arduç dahil olacak

09 Mart 2020 Pazartesi, 16:35

Show TV’de ekranlara gelen ‘Çukur’ dizisine 3. sezonda Barış Arduç katılacak. “Sadece Sen”, “Deliha” ve “Mutluluk Zamanı” gibi filmlerde rol almış olan Arduç, dizide ‘Koçovalılar’ın düşmanı Çağatay Erdenet’in küçük kardeşi’ olarak yer alacak.

Başrollerini Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Damla Sönmez, Nejat İşler ve Perihan Savaş’ın paylaştığı Çukur dizisi Pazartesi akşamları yayınlanıyor.