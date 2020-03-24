Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlarla twitter üzerinden konuştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, twitter hesabından bakanlar ile video konferansında bir araya geldi video paylaşıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada okulların tatil edilmesiyle ilgili olarak "Bilim Kurulu uzatılmasında fayda var diyorsa ona uyalım, çünkü işin ehli onlar" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan şu ifadeler:
"Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor, adımlarımızı eşgüdüm içerisinde atmayı sürdürüyoruz."
"(Doğalgaz ve elektriğin kapanması) Biz daha zor günler yaşadık böyle bir şeye girmedik. Sosyal devlette de böyle bir adım atılamaz."
"(Uzaktan eğitim) İnşallah bu çalışma yöntemiyle geleceğe yönelik çok çok farklı bir sistemi de oluşturmuş oluyoruz, oturtmuş oluyoruz."
"(Okullarda tatilin uzatılması) Bilim Kurulu uzatılmasında fayda var diyorsa ona uyalım, çünkü işin ehli onlar."
"Ürünleri çok değişik kanallarla yurt dışına kaçıranlara, ülkemiz içinde bu ürünleri fahiş fiyatlarla satanlara bu işin hesabını sorarız."
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