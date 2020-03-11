Cumhurbaşkanı ifşa etti!

11 Mart 2020 Çarşamba, 06:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlarken TBMM Genel Kurulu’nda 3 Mart’ta Suriye ile ilgili yapılan kapalı oturumda yaşanan bir olayı ifşa etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “İlk kez 20 Temmuz sivil darbesinden sonra ordunun emir ve komuta zinciri yoktur arkadaşlar. Genelkurmay Başkanı’nın hiçbir yetkisi yoktur. Hiçbir kuvvet komutanı, Genelkurmay Başkanı’na bağlı değildir. Yaşanan perişanlık, devlet aklının kaybolma perişanlığıdır” sözleriyle ilgili değerlendirmesi sorulan Erdoğan, önce “Bay Kemal bir defa ne Milli Savunma Bakanlığımızı tanıyor ne TSK’yi tanıyor. Buralardan cahil kalmış birisi” dedikten sonra şu açıklamayı yaptı:

“Düşünün, bu ülkenin bakanının parlamentoya girmesini engelleme gayretlerine varıncaya kadar edep dışı hareketler yapıyor. Niçin geliyor o bakanlar oraya? Parlamentoyu bilgilendirmek için geliyor. Parlamentoyu bilgilendirmek için gelen bakanlara ‘Neden geldi bunlar’ diyecek kadar ileri gidiyor. Bu kadar hadsizlik olabilir mi? Daha sonra Meclis Başkanımızın tekrar daveti ile arkadaşlarımız içeri giriyor. Neymiş, milletvekili değilmiş! Vekil değiller ama mevcut gelişmeler sebebiyle parlamentoyu bilgilendirmek için buraya geliyorlar. Bu işin bir boyutu.”

Erdoğan’ın sözünü ettiği olayın, genel kuruldaki kapalı oturumun hemen başında TBMM İçtüzüğü’ndeki boşluktan kaynaklanan bir tartışma üzerine yaşandığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, kapalı oturuma geçildikten sonra kapalı oturum önergesi okunmadan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu genel kurula davet etti. Bu davete muhalefet partilerinin “işlem tamamlanmadan yürütme temsilcilerinin kapalı oturuma giremeyeceği” itirazı üzerine Şentop, Meclis bürokratlarına da danışarak Oktay ve bakanları genel kurul salonundan çıkardı. Bu duruma Oktay’ın tepki gösterdiği, kapalı oturumun sonlarına doğru sataşma gerekçesiyle kürsüden yaptığı açıklamada bu durumu kayda geçirdiği kaydedildi.