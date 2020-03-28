Cumhurbaşkanlığı’ndan garip yanıt

28 Mart 2020 Cumartesi, 02:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı hizmetinde kullanılan hava araçlarıyla ilgili konunun, kararnamede açık bir şekilde düzenlenmesine karşın Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatı ile Cumhurbaşkanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşların görev alanına girmediğini savundu. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatı’na ait olduğu açıkça belirtilen araçlara ilişkin soru önergesine yanıt verilmemesinin art niyetli olduğunu değerlendiriyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, CHP’li Özel’in Cumhurbaşkanlığı hizmetinde kullanılan hava araçlarına ilişkin soru önergesine yanıt verirken yetkinin başka bakanlıkta olduğunu savundu. Oktay'ın yanıtında; “Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatı ile Cumhurbaşkanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşların görev alanına giren konulara ilişkin önergeler cevaplandırılmaktadır. 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca bakanlıkların görev ve yetki alanına giren önergeler bakanlıklar tarafından cevaplandırılmaktadır” denildi.

ÖZEL, BİR KEZ DAHA SORDU

Oktay’ın bu yanıtına tepki gösteren Özel, konuyu bu kez hem Cumhurbaşkanı Yardımcısı hem de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’a sordu. Özel, Oktay’a yönelttiği önergesinde, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin Cumhurbaşkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün görevlerini sıralayan maddesinde, “Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatı’na ait her türlü kara, deniz ve hava taşıtlarına ilişkin kiralama, satın alma, bakım, onarım ve yenileme hizmetlerini yürütmek” ifadesini içerdiğini belirtti.

CHP’li Özgür Özel, bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatı’na ait hava araçlarına ilişkin önergesinin doğrudan Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatı’nın görev alanına girdiğini vurgulayarak önergesini tekrarladı.

Oktay'ın, son dönemlerde kendisine iletilen soru önergelerini yanıtlamaktan kaçındığını belirten Özel, “1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatı’na ait olduğu açıkça belirtilen araçlara ilişkin soru önergesine yanıt verilmemesinin art niyetli olduğunu değerlendiriyorum” dedi.