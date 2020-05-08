Cumhuriyet 96 yaşında direnişin kalesi

08 Mayıs 2020 Cuma, 06:00

Adını Atatürk’ün koyduğu gazetemiz 96. yaşına girdi. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında dün gazetemizde küçük bir kutlama yapıldı.

Aydınlanma yolundan dönmeyen gazetemizin kuruluş yıldönümü nedeniyle Türkiye’nin dört bir yanından destek mesajları yağdı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gazetemizin 96. yaşını kutlayarak “Cumhuriyet Gazetesi, yine demokrasi mücadelesi veriyor” ifadelerini kullandı.

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de “Öncelikle tüm Cumhuriyet çalışanlarına bu zor dönemde başarı ve sağlık dileklerimi iletiyorum. Gazetenin 96. kuruluş yıldönümünü kutluyorum.

Cumhuriyet’in Atatürkçü düşünceye bağlı, çağdaş, demokratik, laik, hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda yayın hayatını uzun yıllar sürdürmesini diliyorum” mesajını iletti. Gazetemiz İmtiyaz Sahibi ve Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Alev Coşkun, gazetemizin 96. yaşı nedeniyle yaptığı konuşmada, “Cumhuriyet 96 yıldır basın ve özgürlük mücadelesi veren bir gazetedir. Her dönemde direnişin kalesi olmuştur” dedi.

SEMBOLİK KUTLAMA

Cumhuriyet 96. yaşını koronavirüs salgını önlemleri kapsamında gazetemizin Şişli’deki merkez binasında Gazetemiz İmtiyaz Sahibi ve Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Alev Coşkun’un katılımıyla kutladı.

Sembolik kutlamada gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, gazetemizin simge ismi yazarımız Şükran Soner ile birlikte 96. yaş pastasını kesti. Alev Coşkun etkinlikte yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “Cumhuriyet 96 yıldır basın ve özgürlük mücadelesi veren bir gazetedir. Her dönemde direnişin kalesi olmuştur. Cumhuriyet değerlerini ve Atatürk ilkelerini savunmaya devam edecektir. Cumhuriyet gazetesi 100 yıllık Cumhuriyet tarihinin her dönemine tanıklık etmiştir. Şu anda Cumhuriyet rejiminin, gerçek demokrasinin tüm ilke ve kurallarının uygulanmasını sağlamak amacıyla mücadelesine devam etmektedir. Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetin tam ve kusursuz demokrasiyle taçlandırılması için mücadelemizi sürdüreceğiz.”

MİHENK TAŞI

Gazetemizin 96. yılı kapsamında gelen mesajların bazıları ise şöyle:

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MANSUR YAVAŞ:

Gazetecilik, demokrasinin en önemli araçlarından birisidir. Farklı duyguları, düşünceleri, faaliyetleri, yaşanmışlıkları halkımızla paylaşmak için vazgeçilmez bir unsurdur. Milletimizin haber alma özgürlüğüne 96 yıldır büyük katkı sağlayan ve Türk basınının mihenk taşlarından olan Cumhuriyet gazetesinin kuruluş yıldönümünü kutluyor, tüm basın emekçilerinin ve gazete yönetiminin başarılarının devamını diliyorum.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI OSMAN GÜRÜN:

Cumhuriyet gazetesi özgür basının özgür sesi, gerçek haberciliğin adresi, Uğur Mumcu’ların, Ahmet Taner Kışlalı’ların bizlere emanetidir. Cumhuriyet gazetemizin çizgisini bozmadan yayın hayatına devam etmesini sağlayan Vakıf yönetiminden, genel yayın yönetmenine ve değerli yazarlarımızdan gazetenin bizlere ulaşmasını sağlayan matbaacısından dağıtıcısına tüm basın emekçilerine teşekkür ediyorum.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI YILMAZ BÜYÜKERŞEN:

Bizzat Mustafa Kemal Atatürk’ün isteği ile kurulan Cumhuriyet gazetesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile bütünleşmiş, Türk devletinin hem içeride, hem dışarıda tanıtım ve propagandasını yaparak tüm dünya tarafından tanınmasına ve anlaşılmasına büyük katkıda bulunmuştur. O nedenle Cumhuriyet gazetesi, hiçbir zaman yalnızca bir gazete olmamıştır. Gazeteniz, Cumhuriyet değerlerimizin en güçlü savunucularından biridir.

KUTLAMA MESAJLARI

Öte yandan gazetemize 96. yıldönümü nedeniyle aralarında okurlarımızın da bulunduğu yüzlerce kişi telefonla kutladı, destek mesajı yolladı. Telefon açan ve destek mesajı yollayanlar:

TBMM Başkan Vekili ve CHP milletvekili Levent Gök, CHP grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, CHP genel sekreteri ve genel başkan yardımcısı Muharrem Erkek ile CHP genel başkan yardımcısı Veli Ağbaba, CHP PM üyeleri Aydın milletvekili Bülent Tezcan ve Ankara milletvekili Gamze Taşcıer, CHP PM üyeleri Erdal Aksünger ve Emre Çam, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, CHP Adana milletvvekili Burhanettin Bulut, Denizli Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, eski CHP milletvekilleri Zekeriya Akıncı ve Aylin Nazlıaka, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüseyin Emre Altınışık, Kırmızı Kedi Yayınevi sahibi Haluk Hepkon, İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB) Koordinatörü Avukat Nazan Moroğlu, eski Devlet Bakanı Önay Alpago, CHP’li eski milletvekili Umut Oran, CHP eski Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı, CHP eski Adana Milletvekili Ziya Yergök, CHP Eski Grup Başkanvekili Kemal Anadol, akademisyen-yazar Neşe Doster, Dr. Okan Toygar, gazeteciler Taylan Sorgun, İdris Akyüz, Mehmet Şakir Örs ve Esra Alkan, ADD Eskişehir Şube Başkanı Azmi Kerman, Prof. Dr. Halis Dokgöz, Birleşik Kamu-İş Başkanı Mehmet Balık, TezKoop-İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu, Büro-İş Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, Hukuk Akademisi Derneği Başkanı Avukat Ömer Lütfü Avşar, Türk Gençliğine Hizmet Vakfı Başkanı Prof. Dr. Güngör Şatıroğlu, Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı Başkanı Erdal Atıcı, İsmail Hakkı Tonguç Belgeliği Vakfı’ndan Metin Özer, ADD Antalya Disiplin Kurulu Üyesi Ahmet Biçer, CUMOK Ankara Dönem Sözcüsü Nejdet Özer, emekli Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Esen, ressam Celal Binzet, Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanı Sait Yılmaz, CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Onursal Başkanı Şenes Erzik, UEFA Tahkim Kurulu Asbaşkanı Av. Levent Bıçakçı, Trabzonsporlu eski milli futbolcu Lemi Çelik...

DESTEK ZİYARETLERİ

CHP Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç gazetemizin Şişli’deki merkez binası ziyaret etti. Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya ile görüşen Kılınç gazetemizin 96. yaşını kutladı. Gazetemizin Ankara bürosunu ise 96. kuruluş yıldönümümüz nedeniyle CHP milletvekilleri Uğur Bayraktutan ile Utku Çakırözer ziyaret etti.

KILIÇDAROĞLU: CUMHURİYET DEMOKRASİ MÜCADELESİ VERİYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gazetemizin 96. yılını gönderdiği mesajla kutladı: “Türkiye’de gazeteciliğin mihenk taşı olan, Cumhuriyet Gazetesi’nin 96. kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Cumhuriyetimizin neredeyse her anına tanıklık etmiş, medyanın asli görevi olan “denetleme” görevini korkusuzca yapmış bir gazete olarak, bünyesinde yetişen nice aydını da Türkiye’ye armağan eden Cumhuriyet Gazetesi, bu yıllar içerisinde aynı zamanda birçok bedel de ödemiştir.

Yazarları katledilen, baskıyla, cezalarla, yasaklamalarla “makul” olması istenen Cumhuriyet Gazetesi, halkın haber alma hürriyetini savunmaktan asla geri durmamıştır. Bugün yine medya üzerinde baskıların olduğu bir dönem yaşıyoruz.

Ve benim ilkokul yıllarımda, babamın Bingöl’ün Genç ilçesindeki memuriyeti sırasında tanıştığım Cumhuriyet Gazetesi, yine demokrasi mücadelesi veriyor. Şundan eminim, gerçek gazeteciler, her türlü baskıya rağmen doğruları savunan, halka gerçekleri anlatanlardır. Cumhuriyet Gazetesi’nin 96. yaşını kutlarken, her bir biriminde görev alan, işini layıkıyla yapmaya çalışan tüm emekçilerine de daha güzel ve özgür günlerde bir arada olma dileğimi iletiyorum.”