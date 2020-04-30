Cumhuriyet ifadeye gidiyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un, Kuzguncuk’ta kiraladığı araziye yaptırdığı şömine ve çardağın İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılmasına ilişkin haberimizle ilgili açılan terör soruşturması kapsamında arkadaşlarımız ifadeye çağrıldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un, Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde yer alan Kuzguncuk’ta kiraladığı araziye yaptırdığı şömine ve çardağın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yıkılmasına ilişkin “Boğazda kaçak var” adlı haberimizin ardından başlatılan soruşturma kapsamında gazetemiz çalışanları ifadeye çağrıldı.
İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü’nden, haberi yapan muhabirimiz Hazal Ocak, foto muhabirimiz Vedat Arık, Sorumlu Yazı İşleri Müdürümüz Olcay Büyüktaş ve Yazıişleri Müdürümüz İpek Özbey tek tek arandı ve bugün Kamu Güvenliği Amirliği’ne giderek ifade vermeleri istendi.
“Boğazda kaçak var’ adlı haberimize ve beraber onlarca habere daha erişim engeli getirilmişti.
Video Haberler
- Beşiktaş’taki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
- Baraj Gölü'ne izinsiz balık bırakana para cezası
- Yanardağdaki patlama sonrası inanılmaz görüntüler!
- Bilim Kurulu Üyesi bayram öncesi uyardı!
- Ciple hastaneye girmeye çalıştı!
- Otomobilinin üzerinde kurtarılmayı bekledi
- Bülent Ersoy'un acı günü... Ağzından bu sözler döküldü
- Güney Kore'de yangın felaketi: Çok sayıda ölü var!
- Karamollaoğlu: Ekonomik bir tsunami geliyor
- Sosyal mesafeyi hiçe saydılar! Cenazede izdiham