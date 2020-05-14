Cumhuriyet Pazar yarın gazetenizle birlikte!

14 Mayıs 2020 Perşembe, 20:12

Bu hafta pazar konuğumuz, Baba Sahne’nin kurucusu, Arka Sokaklar dizisinin komiser Mesut’u, oyuncu, kahkahası tarihe geçen Şevket Çoruh. Tiyatrodan, sanat yaşamının dönüm noktasına, baba olmaktan, koronavirüse dek pek çok konuyu masaya yatırdık. Hilal Köse’nin sorularını yanıtlayan Çoruh, “Her yeni koşula uyumlanabilen bir DNA’mız var. Samimiyet ve inatla yeni dünyanın hamurunu beraberce karmamız gerektiğini düşünüyorum. Acaba insanı sevmekle mi başlasak her şeye?” diye soruyor.

Emrah Kolukısa, karantina günlerinde yeni albümü İz Bırakanlar Vol 1’i yayımlayan Nur Yoldaş’la söyleşti. Yoldaş, “Az çoktur diye daha sık düşünüyorum bu günlerde. Saldırgan tüketim alışkanlıklarımızı gözden geçirmemiz gereken bir dönem” diyor.

İpek Özbey, İBB sözcüsü Murat Ongun’la yeni kitabı Karanlık Hikaye’yi konuştu. Ongun, İBB yoğunluğunun arasında romanını tamamlamayı başarmış: “Yazmak bence iyi bir terapi...”

Özgen Acar, New York’ta 17 Nisan’da koronavirüsten yaşamını yitiren arkeolog Iris Cornelia Love’u yazdı. “Love, heykeltıraş Praksiteles’in Knidos’taki ünlü “Çıplak Afrodit heykelini bulma derdine düşmüştü! Knidos, onun kazılarından büyük zarar görmüştü! Kazı alanlarından çıkarılan molozu, askeri limana dökecek kadar duyarsız araştırmalar yapmıştı...”

Ataol Behramoğlu: Byron ve Don Juan’ı.. “Bağımsızlık hareketine katılmak için geçtiği Yunanistan’da bulaşıcı bir hastalık sonucunda 36 yaşında yaşamını yitiren Byron’un baş döndürücü yaşamıyla bu sürelerde yaz- dığı şiir, oyun, destan, tragedya türünde sayısız yapıtı üzerine çalışıp düşünmek büyük çaba gerektirir, kuşkusuz bu çabaya değer...”

Enver Aysever, Kurşunkalem’de “Her kişinin biricik yapıtı yaşamıdır!” diyor. “Kendine dair nesnel ölçü koymaya ihtimal vermem, kimsenin böyle becerisi olduğuna inanmıyorum...”

Özge Mumcu Aybars: Kayıp silahlar... “Kayıp 106 bin 740 silahın nerede olduğunu araştırmak için yapılan komisyon önerisi ise Mart 2018’de genel kurulda AKP oylarıyla reddedilecekti. Peki, kayıp silahlar nerede?”

Mustafa K. Erdemol: Haritacı ve Kâşif: Piri Reis ile Kolomb... “Deniz insanları, kimilerine göre kendi çıkarı peşinde koşan bir maceraperesttir ama Cristof Colomb’un iyi bir entelektüel olduğu da söylenir. Piri Reis de öyledir.”

Figen Atalay, psikolog Prof. Dr. Ayşe Bilge Selçuk’la karantinadaki çocukların psikolojik sağlığını korumanın yollarını konuştu. Selçuk, anne babalara ciddi uyarılar yapıyor.

Deniz Ülkütekin, kendisini ‘yıldız gözlemcisi’ olarak nitelendiren Juno’ya koronavirüs sonrası dünyayı sordu. Juno, “Astrologlar Satürn ve Pluton’un Oğlak’ta kavuşmasının insanlığı zorlayacak bazı değişimlere vesile olacağını tariflemişlerdi” diyor.

Beslenme uzmanı Merve Saatçi, karantinada bozulan uyku düzeni için beslenme önerilerini sıraladı. Mışıl mışıl uyumak için göz atmakta fayda var.

Prof. Dr. Mehmet Pala’dan şeker hastası kedi Ali’nin hikâyesi...

Deniz Yavaşoğulları’ndan Pati Günlükleri: Hayvana şiddet yasası artık çıksın! Vahşet dinmiyor, bizler çok yorulduk...

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