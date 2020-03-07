Cumhuriyet Pazar'da bu hafta

07 Mart 2020 Cumartesi, 09:35

Bu hafta, 50. sanat yılını kutlayana Sabahat Akkiraz’la buluştuk. Müziğe, türkülere, ülkeye ve kadın meselelerine dair konuştuk. Akkiraz, “Kadınlar kendi değerlerini bilsinler, bilirlerse direnirler, güçlüler çünkü” diyor. Akkiraz, 50. yılını 2020 adet çıkardığı özel bir plakla kutluyor. “Sabahat Akkiraz ile 50 yıl 1970/2002” albümünde 12 eser var. Ses Verin Sesime Dağlar, Değme Felek, Dağlar Kardeşimi Geri Ver gibi dillerden düşmeyen ağıtlarıyla ve türküleriyle selamlıyor dinleyicilerini. Bir de sürprizi var: Erci E ile Halkalı Şeker türküsüyle harmanlanmış rap şarkısı Bana Gel Beni Gör'ü seslendiriyor. Albüm kitapçığı ise tam anlamıyla bir albüm. Akkiraz’ın ilk gençlik yıllarından fotoğrafları, Netfon Plak ile yaptığı ilk sözleşme, yabancı basında hakkında çıkan makaleler, pek çok anıyı sunuyor. Kitapçıkta, bir de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Akkiraz’ın gazeteci dostu Miyase İlknur’un ve Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nun yazısı var.

Deniz Ülkütekin, dizi ve film müzikleri alanında sırf Türkiye’de değil Netflix gibi platformlarda da ses getiren müzisyen Murat Evgin’le söyleşti. 14 Mart’ta Zanzibar Zorlu’da konser verecek olan Evgin, “Oldies Acoustic” konser serisiyle dinleyenleri 1960’lı, 70’li, 80’li yıllara götürüyor. Eski şarkıların çok sevilmesiyle ilgili de “Okul yılları, dostlukları, anıları ve o yıllardaki şarkılar kalbimizde başka bir yere sahip oluyor” diyor.

Figen Atalay, çok az kelimeyle konuşan ve emojilerden bir dil yaratan çocuklara kelime zenginliği kazandırmanın yollarını anlattı.

Emrah Kolukısa, Cuma günü vizyona giren Haluk Bilginer, Ali Atay ve Hande Doğandemir’in başrölde oynadığı film Nuh Tepesi’ni kaleme aldı. Film bir baba oğul hesaplaşması...

Figen Yanık, Ankara’da 20 yıllık Türk mutfağı Jale Ev Yemekleri Lokantası’nın sahibi Jale Musabaşoğlu ile söyleşti. Musabağolu, “Etimiz Ordu’daki 60 yıllık kasabımızdan gelir, yaz sebzesi yazın, kış sebzesi kışın yenir” diyor.

Zehra Özdilek, boşandığı eşinin şiddetinden ve tehditlerinden kurtulmak için mücadele veren bir çocuk annesi Zeliha Erdemir’le söyleşti. Erdemir, “Hayalim çocuğumu özgürce parka götürebilmek” diyor.

Ayça Han, Ordu’da cezaevinden izinli çıkan Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir için beste yapan piyanist Güldiyar Tanrıdağlı ile konuştu.

Merve Saatçi, regl dönemindeki tatlı krizlerinin nedenlerini ve başa çıkma yöntemlerini sıraladı.

Elçin Poyrazlar: Benim olağanüstü kadınlarım

Ataol Behramoğlu, en sevmediği kişilik özelliklerini kaleme aldı ve bir de uyarı yaptı: “Sıraladığım olumsuz kişilik özellikleri bir toplumu içten içe kemirerek dağılmaya, yozlaşmaya, yok oluşa sürükler!”

Mustafa K. Erdemol, tarihin ilk feminist kadını Christine de Pizan’ı yazdı.

Enver Aysever’den Kurşunkalem: Rakı masasında herkes kardeştir...

Deniz Yavaşoğulları’ndan Pati Günlükleri: Hangi durumlarda veterinere gidilmeli?

İç hastalıkları uzmanı doktor Ayça Kaya’nın kitabından gençlik aşısı tarifler...

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