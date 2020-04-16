Cumhuriyet susmaz

16 Nisan 2020 Perşembe, 06:00

T24 haber sitesinin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: “Ne terörü? Bu olay doğrulandı. Haberler her şeyiyle doğru.

Cumhuriyet’e verilmek istenen bir gözdağıdır. Ama onların unutmaması gereken bir şey var. Cumhuriyet sıradan bir gazete değildir. O gazetenin tarihine ve kültürüne bakmak lazım. Dolayısıyla doğruları yazan ve her darbe döneminde ağır bedeller ödeyen bir gazetedir.

Kendi yolundan ve düşüncelerinden vazgeçmemiştir. Amacı Türkiye’yi çağdaş uygarlığa götürmektir. Ne yaparlarsa yapsınlar, alınan her karar kendi sonlarını biraz daha hızlı getiriyor. Koltuklarını korumak için yaptıkları yolsuzlukları gizlemek istiyorlar ama toplum bunları görüyor.”