Cumhuriyet susmaz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile ilgili haberimizin ardından “terör” soruşturması açılarak Cumhuriyet’e gözdağı verilmek istendiğini söyledi.
T24 haber sitesinin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: “Ne terörü? Bu olay doğrulandı. Haberler her şeyiyle doğru.
Cumhuriyet’e verilmek istenen bir gözdağıdır. Ama onların unutmaması gereken bir şey var. Cumhuriyet sıradan bir gazete değildir. O gazetenin tarihine ve kültürüne bakmak lazım. Dolayısıyla doğruları yazan ve her darbe döneminde ağır bedeller ödeyen bir gazetedir.
Kendi yolundan ve düşüncelerinden vazgeçmemiştir. Amacı Türkiye’yi çağdaş uygarlığa götürmektir. Ne yaparlarsa yapsınlar, alınan her karar kendi sonlarını biraz daha hızlı getiriyor. Koltuklarını korumak için yaptıkları yolsuzlukları gizlemek istiyorlar ama toplum bunları görüyor.”
Video Haberler
- Haydar Baş, son yolculuğuna böyle uğurlandı
- Ne yapıyorsunuz? sorusuna şaşkına çeviren yanıt
- 'Haklarımızla, istifa ettirilmeden dönmek istiyoruz'
- Koronavirüsünden kurtuldu, ağlayarak eşine sarıldı
- Korkunç uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı
- Onların anne ve babaları birer “Kahraman”
- Yunus sürüsü Galata Köprüsü'ne kadar geldi
- İstanbul'da utandıran görüntüler! Uyarıları dinlemediler
- Yerden havalandı, metrelerce uzağa uçtu
- Metin Kahraman'dan komşularına balkon konseri